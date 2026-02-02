Μεγάλα προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, δημιούργησε το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία της Κυριακής προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Οι επιπτώσεις ήταν έντονες τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές, με σχολεία κλειστά, δρόμους αποκλεισμένους και πλημμυρισμένα σπίτια.

Σχολεία κλειστά στη Θράκη

Στη Θράκη, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τις αρχές να κλείσουν τα σχολεία σε αρκετές περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αποκόλληση βράχου στη Χίο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκλήθηκε στη Χίο, όπου η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε την πτώση μεγάλου βράχου στο οδόστρωμα της εθνικής οδού Χίου - Καρδαμύλων, μεταξύ Δελφινίου και Σαραπιού.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές: η Τροχαία απέκλεισε το σημείο και συνεργεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου απελευθέρωσαν τμήμα του δρόμου ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ευτυχώς, το Ι.Χ. που βρισκόταν στο σημείο υπέστη μόνο ελαφρές ζημιές και οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4cd0g5dty1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα σε βίντεο αποτυπώνεται η μάχη του πλοίου Blue Star Chios με τα κύματα στο Διαφάνι Καρπάθου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4bckbesa4x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Φθιώτιδα: Κάτοικοι της Γλύφας βγήκαν στους δρόμους με φουσκωτή βάρκα

Οι εικόνες που καταγράφηκαν στην Γλύφα Φθιώτιδας είναι ενδεικτικές της κατάστασης που επικράτησε στην περιοχή, με τα νερά να έχουν καλύψει δρόμους και παραλιακά σημεία.

Οι πολίτες αποφάσισαν να μπουν σε φουσκωτή βάρκα και να διασχίσουν το πλημμυρισμένο τμήμα το οποίο είχε μετατραπεί σε κανονική θάλασσα.

{https://www.tiktok.com/@lamiareport.gr/video/7601956600823254294?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7596940962636695062}

Πλημμύρες στη Θεσσαλία - Βιβλική καταστροφή στον Αγιόκαμπο

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία προκάλεσαν πλημμύρες σε Αγιόκαμπο και Μεσάγγαλα Λάρισας. Στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, το υπερχείλισε ρέμα οδήγησε τα νερά στην παραλιακή ζώνη, ενώ πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Αγροτικές εκτάσεις καλύφθηκαν από νερά, και οι δρόμοι έγιναν ένα με το νερό που κάλυψε μεγάλες εκτάσεις.

Συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αγιάς εργάζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/1301928801970380?ref=embed_post}

Απεγκλωβισμοί στη Δράμα και τις Σέρρες

Στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού στη Δράμα, περίπου 40 οχήματα και ένα πούλμαν από τις Σέρρες είχαν εγκλωβιστεί λόγω έντονης χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Όλοι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία και τους παρασχέθηκαν τρόφιμα και νερό.

Στον Λαϊλιά Σερρών, 15 πολίτες εγκλωβίστηκαν στο δρόμο λόγω πυκνής χιονόπτωσης, με εκχιονιστικά μηχανήματα και οχήματα της Πυροσβεστικής να παρέμβουν για την απελευθέρωσή τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg49iunkye69?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πλημμύρες στα νησιά και προβλήματα στα λιμάνια

Προβλήματα σημειώθηκαν σε πολλά νησιά, όπως Σαντορίνη, Κεφαλονιά, Λήμνο και Λειψούς, με δρόμους να πλημμυρίζουν από τις έντονες βροχοπτώσεις. Οι θυελλώδεις άνεμοι δυσκόλεψαν ακόμη και την πρόσδεση του οχηματαγωγού «Blue Star Chios» στο λιμάνι Διαφανίου στην Κάρπαθο.

Επέμβαση της Πυροσβεστικής

Συνολικά, η Πυροσβεστική κλήθηκε σε 178 περιστατικά σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Οι δράσεις περιλάμβαναν:

5 αντλήσεις υδάτων

73 κοπές δέντρων

40 αφαιρέσεις επικίνδυνων αντικειμένων

8 περιπτώσεις μεταφοράς 29 ατόμων σε ασφαλή σημεία λόγω υπερχείλισης ρεμάτων και πλημμυρισμένων δρόμων

Η κακοκαιρία σταδιακά θα υποχωρήσει προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προγνώσεις, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, από την Τετάρτη.