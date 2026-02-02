Η επίθεση του Ρουβίκωνα προκάλεσε αμηχανία και ποικίλες αντιδράσεις, καθώς οι φθορές έγιναν σε «λάθος» επιχείρηση.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας μέλη της συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» εισέβαλαν σε γραφεία εταιρείας και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας τζαμαρίες με βαριοπούλες.

Οι δράστες πήδηξαν τα κάγκελα και κινήθηκαν προς το πρώτο κτίριο που είδαν μπροστά τους – αυτό όμως δεν ήταν της «Βιολάντα».

Όπως αποκαλύφθηκε, η επίθεση έγινε σε «λάθος» στόχο και συγκεκριμένα σε επιχείρηση που εμπορεύεται φυτόχωμα, ενώ η «Βιολάντα» στεγάζεται ακριβώς πίσω από τα εν λόγω γραφεία.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη ενέργεια ήρθε λίγες ημέρες μετά την επίθεση στο σπίτι του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν φαίνονται δύο άτομα του Ρουβίκωνα να τρέχουν προς το κτίριο, να χρησιμοποιούν κουβέρτα για να πηδήξουν τα κάγκελα του μαντρότοιχου, να σηκώνουν βαριοπούλες και να σπάνε τις τζαμαρίες, ενώ τρίτο άτομο παραμένει πίσω καταγράφοντας τη δράση.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην ανάρτηση απάντησε και... η εταιρεία με το φυτόχωμα.