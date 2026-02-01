Μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Ποιες περιοχές είναι στο επίκεντρο.

Ισχυρές βροχές καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι φέρνει η νέα κακοκαιρία που σαρώνει ήδη τη χώρα ενώ από τα έντονα φαινόμενα δεν ξέφυγε η Αττική.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας έχει φέρει λοιπόν το οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Τα πρώτα φαινόμενα εκδηλώθηκαν ήδη από τη νύχτα στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στα νησιά του νοτίου Ιονίου, με τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά να δέχονται ισχυρές καταιγίδες, ενώ έντονα φαινόμενα σημειώθηκαν και σε περιοχές της Πελοποννήσου. Σε ορισμένους μετεωρολογικούς σταθμούς καταγράφηκαν ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής, που έφτασαν ακόμη και τα 40 έως 50 χιλιοστά μέσα σε λίγες ώρες.

Για σήμερα, ο καιρός χαρακτηρίζεται από γενικευμένη συννεφιά σε όλη τη χώρα, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Τις αμέσως επόμενες ώρες αναμένεται νέα έξαρση των φαινομένων στη Θεσσαλία, ενώ σταδιακά θα επηρεαστούν και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην Αττική έχουν ήδη εκδηλωθεί βροχές, κατά διαστήματα έντονες, χωρίς όμως συνεχή χαρακτήρα. Τα πιο αξιόλογα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν έως και το απόγευμα, οπότε και θα αρχίσει σταδιακή ύφεση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ζώνη ισχυρών συγκλίσεων που έχει σχηματιστεί στη Θεσσαλία και στο νότιο τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας. Εκεί, λόγω της σύγκρουσης βορειοανατολικών και νοτιοανατολικών ανέμων, αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως η ανατολική Θεσσαλία, με έμφαση σε Μαγνησία και Λάρισα, καθώς και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η Χαλκιδική, η Πιερία και η Ημαθία. Στα ορεινά των περιοχών αυτών θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις.

Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται η Πελοπόννησος για τις επόμενες ώρες, καθώς έντονες καταιγίδες μπορεί να εκδηλωθούν τοπικά έως και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στη συνέχεια, το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί προς το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο, όπου από το απόγευμα και μετά αναμένονται οι ισχυρότερες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βορειοανατολικούς, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ, με αυξημένο κυματισμό. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει ακραία πτώση, ωστόσο από το απόγευμα και μετά θα υποχωρήσει αισθητά, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς, παρότι το σύστημα δεν έχει τα χαρακτηριστικά ακραίων φαινομένων προηγούμενων ετών, υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Από αύριο, το βαρομετρικό χαμηλό μετακινείται ανατολικότερα. Η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, ωστόσο μέσα στη μέρα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Από το μεσημέρι της Δευτέρας και μετά θα περιοριστούν σε τοπικές βροχές, χωρίς ένταση, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κατά 4 έως 5 βαθμούς.

Από την Τρίτη προβλέπεται πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, με λίγες νεφώσεις και περιορισμένα φαινόμενα. Ωστόσο, από την Τετάρτη και μετά αναμένονται νέα βαρομετρικά συστήματα από τα δυτικά, τα οποία θα φέρουν εκ νέου βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Για την Αττική προβλέπονται βροχές και το επόμενο διάστημα, χωρίς όμως ιδιαίτερη ένταση.

Τι λένε Μαρουσάκης, Τσατραφύλλιας, Κολυδάς για την κακοκαιρία

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, σε χθεσινή του ανάρτηση, ανέφερε:

«Η απεικόνιση του βαρομετρικού χαμηλού από το προγνωστικό μας σύστημα καθώς και ο όγκος νερού που είναι δυνατό να πέσει στην επιφάνεια σε διάστημα 6 ωρών.

Πολλά θα διαβάσετε, πολλά θα ακούσετε γι' αυτή την κακοκαιρία.

Προσωπικά θα τονίσω ότι τέτοιες κακοκαιρίες είναι κάτι παραπάνω από συνηθισμένες για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε και για τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη.

Δεν υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα καιρικά φαινόμενα!

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή και ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτείας όπως και πρέπει να κάνουμε σε κάθε κακοκαιρία.

Όμορφο Σαββατόβραδο σε όλες και όλους!»

Επίσης, σε χθεσινή ανάρτηση, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, τόνισε:

«"Η χώρα υποδέχεται νέα κακοκαιρία χωρίς σύγχρονα μετεωρολογικά ραντάρ γεγονός που περιορίζει τόσο την επιχειρησιακή πρόγνωση όσο και τη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού..."

Καλημέρα!

⚠️Από σήμερα το βράδυ ξεκινά μια σημαντική κακοκαιρία για τη χώρα μας η οποία θα την επηρεάσει μέχρι τη Δευτέρα το πρωί .

Τα κύρια χαρακτηριστικά:

Θυελλώδεις και κυκλωνικοί ανέμοι.

Ισχυρές καταιγίδες με εμμονή.

Πολλές χιονοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και σε ημιορεινά από τον Παρνασσό και βορειότερα. Στην ανατολική Μακεδονία και τη θράκη τα χιόνια θα κατέβουν και σε χαμηλά υψόμετρα.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις ακόμα και στροβίλους όπου ευννοεί η τοπογραφία.

H κακοκαιρία φαίνεται να χτυπά την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής , με τα ύψη βροχής να είναι μικρότερα από την προηγούμενη κακοκαιρία.Θέλει όμως προσοχή.

Παρακάτω οι περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας-(RED CODE)

Υ.Γ : Τα ραντάρ δεν είναι πολυτέλεια, είναι κρίσιμα για :

έγκαιρη πρόγνωση έντονων φαινομένων (καταιγίδες, χαλάζι, πλημμύρες).

nowcasting ( τι θα γίνει την επόμενη 1–2 ώρα, όχι αύριο).

πολιτική προστασία και τοπικές προειδοποιήσεις,

αεροπλοΐα, ναυτιλία, αγροτική παραγωγή.

Χωρίς αυτά βασιζόμαστε:

σε δορυφόρους (καλοί, αλλά όχι αρκετοί για ένταση/ύψος βροχής),

σε αριθμητικά μοντέλα (που θέλουν ραντάρ για να «κουμπώσουν» σωστά)

και στο… «βλέποντας και κάνοντας».

Το αποτέλεσμα ;

προειδοποιήσεις γενικές,

αιφνιδιασμοί σε τοπικά φαινόμενα,

και κάθε φορά η ίδια συζήτηση μετά από μια καταστροφή.

Καλό Σ/Κ!»

Και από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς, εξήγησε:

«Καλημέρα σας και καλό μήνα . Χωρικές διαφοροποιήσεις παρουσίασε η σημερινή βροχόπτωση στη χώρα μας με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 9 το πρωί της Κυριακής- με βάση τα στοιχεία του Meteo Gr -να σημειώνονται στη Ζαγορά με 99.2mm και 73.6 mm στα Ριζώματα Ημαθίας. Στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη καταγράφηκαν κυρίως στη Δυτική και τη Βορειοανατολική Αττική, όπου λειτούργησαν-οπως και στις υπόλοιπες περιοχές- μηχανισμοί τοπικής σύγκλισης και ενίσχυσης των φαινομένων. Στη Βλυχάδα σημειώθηκαν 40,6 mm στα Σπάτα 28,8 mm στη Νέα Μάκρη 25,4 mm και στη Παλλήνη 25,2 mm.

Η ημέρα συνεχίζεται με την ψυχρή μάζα και τον πυρήνα του συστήματος να κινείται ανατολικά βορειοανατολικά».

