Προβλήματα στον δρόμο Πήδημα-Αρφαρά από κατολίσθηση λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικότερο το σημείο στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, φερτά υλικά και λάσπες έχουν καλύψει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί από περίπου τις 6 το πρωί, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Συνίσταται στους οδηγούς η αποφυγή μετακινήσεων από το συγκεκριμένο σημείο. Στο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας, με ειδικά μηχανήματα, προκειμένου να προχωρήσει στη διάνοιξη και αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου.

Παράλληλα, μικροπροβλήματα έχουν καταγραφεί και σε αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά.

112 στη Μεσσηνία

Την ίδια ώρα, έντονη βροχόπτωση επικρατεί σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, χωρίς –μέχρι στιγμής– να έχουν σημειωθεί άλλα σοβαρά προβλήματα.

Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι της Μεσσηνίας ειδοποιήθηκαν μέσω του 112, για την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, χθες λίγο μετά τις 10 το βράδυ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.