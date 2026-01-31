Νέο εργαλείο πρόληψης από το υπουργείο Παιδείας.

Ψυχολογικά τεστ θα περνούν οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Παιδείας.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, σχέδιο για ψυχολογικά τεστ στους εκπαιδευτικούς και κατά την είσοδό τους στην εκπαίδευση και, υπό όρους, ανά τακτά διαστήματα επεξεργάζεται η ηγεσία του υπουργείου, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό σε γυμνάσιο των Σερρών, όπου εκπαιδευτικός έκλεισε το στόμα μαθητή με μονωτική ταινία και στη συνέχεια ζήτησε από συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Παιδείας, οι διοικητικές τοπικές υπηρεσίες έχουν καταγράψει περί τους 2.500 «αδυνατούντες» σε όλη τη χώρα. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, πολλοί εκπαιδευτικοί αρνούνται να παραδεχθούν το πρόβλημά τους. Καθώς το θέμα είναι ευαίσθητο, οι διευθυντές των σχολείων δεν θέλουν να πάρουν την ευθύνη για να κινήσουν μια διαδικασία που μπορεί να θεωρηθεί από τον εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό στιγματισμός.

Ποιοι είναι οι «αδυνατούντες» εκπαιδευτικοί

Στην εκπαίδευση υπάρχει ο όρος «αδυνατούντες» και αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς που δεν πρέπει να ασκούν διδακτικό έργο, η μεγάλη πλειονότητα λόγω ψυχολογικών αιτιών-παθήσεων.

Καθώς το θέμα είναι ευαίσθητο, οι διευθυντές των σχολείων δεν θέλουν να πάρουν την ευθύνη για να κινήσουν μια διαδικασία που μπορεί να θεωρηθεί από τον εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό στιγματισμός. Ετσι, είτε περιμένουν να γίνει ένα ακραίο περιστατικό στο σχολείο από τον εκπαιδευτικό για να αναλάβει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή βάζουν ακόμη και γονείς να κάνουν καταγγελία.

Σε πρόσφατο περιστατικό σε γυμνάσιο των Σερρών, εκπαιδευτικός έκλεισε το στόμα μαθητή με μονωτική ταινία και στη συνέχεια ζήτησε από συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια. Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ο διοικητικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε και το θέμα έφτασε στη Δικαιοσύνη, ενώ οδήγησε την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη να ανασύρει, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», ένα δικό της σχέδιο- από τότε που διετέλεσε υφυπουργός στο ίδιο υπουργείο, την περίοδο 2019-2021- για ψυχολογικά τεστ στους εκπαιδευτικούς και κατά την είσοδό τους στην εκπαίδευση και, υπό όρους, ανά τακτά διαστήματα.

«Οι τυχόν “αδυνατούντες” γίνονται αντιληπτοί από τον διευθυντή του σχολείου, από τους άλλους εκπαιδευτικούς, από τους μαθητές. Γνωρίζουν… Το νομικό πλαίσιο για την αξιολόγηση τέτοιων περιστατικών υπάρχει. Αλλά σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται η έλλειψη βούλησης από το σχολείο και τον τοπικό διοικητικό μηχανισμό να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό που είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα· ίσως επιδεικνύουν ανοχή, ίσως υπάρχει ο φόβος της ευθύνης», τονίζει μιλώντας στην «Καθημερινή» ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Ιωάννης Παπαδομαρκάκης.

Η διάγνωση της ψυχικής νόσου και της αδυναμίας ένας εκπαιδευτικός να ασκήσει διδακτικό έργο γίνεται από υγειονομική επιτροπή του υπουργείου Υγείας με πρωτοβουλία του ίδιου του εκπαιδευτικού ή παρακίνηση του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Με απόφαση των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, ο εκπαιδευτικός που διαγιγνώσκεται ως «αδυνατών» αναλαμβάνει διοικητικό έργο, ακολουθώντας και τις ιατρικές συμβουλές για την αντιμετώπιση της ψυχικής του νόσου. Η εξέταση επαναλαμβάνεται ετησίως.