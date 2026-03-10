Χαμόγελα αργίας για τους μαθητές της Άρτας που γιορτάζουν την Τετάρτη την πολιούχο της πόλης τους.

Με κλειστά σχολεία και ανάπαυλα μιας μέρας από τα μαθητικά τους καθήκοντα θα γιορτάσουν οι μαθητές της Άρτας την πολιούχο της πόλης Αγία Θεοδώρα που η μνήμη της τιμάται κάθε χρόνο στις 11 Μαρτίου. Η Άρτα γιορτάζει αύριο, Τετάρτη και έτσι οι μαθητές όλων των βαθμίδων του νομού θα απολαύσουν μια μέρα ξεκούρασης χωρίς σχολικές υποχρεώσεις και διάβασμα.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Δήμος Αρταίων θα υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων προς τιμήν της πολιούχου της πόλης. Μάλιστα όπως αναγράφεται και στην σχετική ανακοίνωση κάλεσμα για την καθιερωμένη Λιτανεία της Ιερής Εικόνας και των Λειψάνων της «ο Δήμος Αρταίων προσκαλεί τους δημότες και τους επισκέπτες να τιμήσουν την Πολιούχο της πόλης, Αγία Θεοδώρα την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 – Ημέρα Μνήμης και Τιμής στη βασίλισσα της Άρτας. Ο Δήμος Αρταίων καλεί όλους να συμμετάσχουν στην Λιτανεία, να τιμήσουν την Προστάτιδα, την παράδοση και τη θρησκευτική κληρονομιά της πόλης.»

{https://www.facebook.com/dimosartas/posts/pfbid02XS24mPUX6XGnp5uQ7vPauV9cmKC4SCvKeSkpGD8c8sek5qGw37DMvNqpwnJyo11ml}

Η εορτή της Αγίας Θεοδώρας είναι σημαντική για την Ήπειρο καθώς κάθε χρόνο ανήμερα της 11ης Μαρτίου πλήθος πιστών συρρέουν στην Άρτα για να συμμετέχουν στη λιτανεία και να λάβουν την ευλογία της. Η ζωή και το έργο της Αγίας παραμένουν σύμβολο φιλανθρωπίας, αφοσίωσης και πίστης για την πόλη της Άρτας και την ευρύτερη περιοχή.