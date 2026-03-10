«Η πανεπιστημιοποίηση της ΑΣΠΑΙΤΕ μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο ως αυτόνομη Σχολή με διακριτά τμήματα και με διατήρηση του πενταετούς χαρακτήρα των σπουδών της» σημειώνει η ΟΛΤΕΕ.

Η ΟΛΤΕΕ καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να επανεξετάσει άμεσα την πρόταση και να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο αναφορικά με την προωθούμενη ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ, όπως αυτή εισηγείται από την ΕΘΑΑΕ, ως Τμήμα τετραετούς κύκλου σπουδών.

Η ΟΛΤΕΕ καταγγέλλει την προωθούμενη ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ, όπως αυτή εισηγείται από την ΕΘΑΑΕ, ως Τμήμα τετραετούς κύκλου σπουδών. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν αποτελεί αναβάθμιση. Αποτελεί θεσμική υποβάθμιση μιας Σχολής που λειτουργεί ως πενταετής εδώ και 23 χρόνια και υπηρετεί αδιάλειπτα την Επαγγελματική Εκπαίδευση για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν είναι ένα απλό διοικητικό σχήμα που μπορεί να συρρικνωθεί. Είναι ο βασικός θεσμός παραγωγής εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων, με διττή επιστημονική συγκρότηση και κρίσιμο ρόλο στη στελέχωση της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η μετατροπή της σε τετραετές Τμήμα αλλοιώνει τον χαρακτήρα της, απαξιώνει το έργο της και υποβαθμίζει τους χιλιάδες αποφοίτους της. Η ΟΛΤΕΕ θέτει ανοιχτά το ερώτημα: ποιος είναι ο πραγματικός στόχος αυτής της επιλογής; Δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι η ΑΣΠΑΙΤΕ διαθέτει οικόπεδο 135 στρεμμάτων και εκτεταμένες κτιριακές εγκαταστάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας στο Μαρούσι.

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «περιουσιακό στοιχείο» προς διαχείριση. Η πανεπιστημιοποίηση της ΑΣΠΑΙΤΕ μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο ως ουσιαστική θεσμική αναβάθμιση. Μόνο ως αυτόνομη Σχολή με διακριτά τμήματα και με διατήρηση του πενταετούς χαρακτήρα των σπουδών της. Οτιδήποτε λιγότερο αποτελεί οπισθοδρόμηση. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι στρατηγικός τομέας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δεν είναι ο «φτωχός συγγενής» της ανώτατης εκπαίδευσης. Δεν θα επιτρέψουμε τη θεσμική της αποδυνάμωση.Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Κ-12)

Η ΟΛΤΕΕ καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να επανεξετάσει άμεσα την πρόταση και να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα προχωρήσουμε σε κάθε θεσμική, νομική και συνδικαλιστική ενέργεια για την προάσπιση της Σχολής, των αποφοίτων της και του κύρους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.