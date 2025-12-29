Μεταξύ άλλων θα εγκατασταθούν συστήματα πυρασφάλειας στις εστίες της Θεσσαλονίκη και αλλαγή των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης στο Ρέθυμνο.

Με συνολικό ποσό που ξεπερνά τα 4,1 εκατομμύρια ευρώ, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού σε 12 φοιτητικές εστίες σε ολόκληρη τη χώρα, ενισχύοντας ουσιαστικά τη φοιτητική μέριμνα και τις συνθήκες διαβίωσης χιλιάδων φοιτητών. Οι χρηματοδοτήσεις εγκρίθηκαν με τρεις αποφάσεις που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και αφορούν εστίες που ανήκουν ή βρίσκονται στην αρμοδιότητα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τόσο στην Αττική όσο και στην Περιφέρεια.

Νέος εξοπλισμός σε 12 εστίες

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, ύψους 2.758.647,38 ευρώ, προέρχεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και αφορά την προμήθεια και αντικατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΕΚΠΑ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αλλά και σε εστίες σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Πάτρα, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά και Σητεία. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέα έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, συστήματα σκίασης, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αλλά και τη δημιουργία κοινόχρηστων κουζινών, αναβαθμίζοντας συνολικά τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των εστιών. Οι 12 εστίες θα αποκτήσουν νέα κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, κομοδίνα, ράφια, γραφεία, καρέκλες γραφείων, συστήματα σκίασης, ανεμιστήρες, τηλεοράσεις, κλιματιστικά, ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, στεγνωτήρια, απορροφητήρες καθώς προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία κοινόχρηστων κουζίνων σε ορόφους των φοιτητικών εστιών. Επιπλέον θα αγοραστούν νέοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop ψηφιοποιητές,εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, σκληροί δίσκοι.

Ειδικότερα ποσό 2.758.647,38 ευρώ προερχόμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης θα διατεθεί για την αντικατάσταση και προμήθεια νέου εξοπλισμού για τις ανάγκες των ακόλουθων εστιών:

• Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών (Ούλωφ Πάλμε)

• Φοιτητική Εστία ΑΣΠΑΙΤΕ (Μαρούσι)

• Φοιτητική Εστία Νέας Εστίας Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ζωγράφου)

• Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου

• Φοιτητική Εστία Ηρακλείου

• Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων

• Φοιτητική Εστία Καλαμάτας

• Φοιτητική Εστία Πάτρας – Κουκούλι

• Φοιτητική Εστία Βόλου

• Φοιτητική ΕΣΤΙΑ Α,Β,Γ,Δ Θεσσαλονίκης

• Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς

• Φοιτητική Εστία Σητείας

Παρεμβάσεις ασφάλειας στη Θεσσαλονίκη

Με ξεχωριστή απόφαση, διατίθεται ποσό 779.118,21 ευρώ για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στις Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πυρασφάλεια, με εγκατάσταση νέων συστημάτων πυρόσβεσης και αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρολογικών υποδομών.

Επιπλέον, με άλλη απόφαση της Υπουργού Παιδείας το ποσό των 779.118,21 ευρώ διατίθεται για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης (ΦΕΘ), επίσης αρμοδιότητας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Οι εργασίες αφορούν τις εγκαταστάσεις των εστιών Α ,Β και Γ στην περιοχή των 40 Εκκλησιών και την εστία Δ στο πρώην ξενοδοχείο «Εγνατία». Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χρήζουν σημαντικών παρεμβάσεων προκειμένου να εξαλειφθούν κίνδυνοι από φθορές, ελλείψεις, δυσλειτουργίες και μη συμμόρφωση με τους υφιστάμενους νέους κανονισμούς.

Ειδικότερα στις εστίες Γ και Δ των ΦΕΘ θα αφαιρεθούν οι παλιές εγκαταστάσεις και θα τοποθετηθούν νέα συστήματα πυρόσβεσης, ενώ στις εστίες Α, Β και Γ θα αντικατασταθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Συνολικά θα γίνει έλεγχος υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και έκδοση προμελέτης για μελλοντική αντικατάσταση γενικού πίνακα.

Νέα συστήματα θέρμανσης – ψύξης στο Ρέθυμνο

Παράλληλα, εγκρίθηκε χρηματοδότηση 609.970,71 ευρώ για τη Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου, με αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων κλιματισμού και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, ενισχύοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των υποδομών.Θα τοποθετηθεί νέα αντλία θερμότητας ως κύρια πηγή θέρμανσης, με διατήρηση του υφιστάμενου λέβητα ως εφεδρικού μέσου σε περίπτωση βλάβης. Επίσης αντικαθίστανται οι 17 κεντρικές μονάδες και οι 47 επιτοίχιες εσωτερικές μονάδες ψύξης–θέρμανσης που είχαν εγκατασταθεί το 2006-2007 και παρουσιάζουν βλάβες με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος τους να βρίσκεται εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε δηλώσεις της η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε «Προχωράμε σε μια ακόμη γενναία χρηματοδότηση – περισσότερα από 4,1 εκατομμύρια ευρώ - για την ουσιαστική αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με ιδιαίτερη μέριμνα στα περιφερειακά μας πανεπιστήμια. Ιεραρχούμε τις ανάγκες και με διαφάνεια ενισχύουμε καθημερινά το δημόσιο πανεπιστήμιο, προσφέροντας ουσιαστική και αξιοπρεπή φοιτητική μέριμνα. Δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, σε χώρους που σέβονται τις ανάγκες των νέων ανθρώπων που σπουδάζουν. Επανεξοπλίζουμε και ανανεώνουμε ολόκληρο τον εξοπλισμό σε 12 φοιτητικές εστίες, δημιουργούμε κοινόχρηστες κουζίνες, παρεμβαίνουμε σε κρίσιμες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ενισχύουμε την πυρασφάλεια και αναβαθμίζουμε τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Για να νιώθουν οι φοιτητές μας, αλλά και οι οικογένειές τους, ότι η Πολιτεία είναι παρούσα στην καθημερινότητά τους – όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Ιδιαίτερα για τις φοιτητικές εστίες της Θεσσαλονίκης και του Ρεθύμνου, προχωρούμε σε παρεμβάσεις που απαντούν σε χρόνιες ανάγκες που επιλύουν και ουσιώδη ζητήματα ασφάλειας. Γιατί κανένας νέος άνθρωπος δεν πρέπει να ανησυχεί για τις βασικές συνθήκες διαβίωσής του όταν χτίζει το μέλλον του. Η κυβέρνησή Μητσοτάκη, εμπράκτως και με συνέπεια αποδεικνύει ότι λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου Πανεπιστημίου, το οποίο σέβεται τους φοιτητές τους καθηγητές και το προσωπικό του, και δημιουργεί καθημερινά τις προϋποθέσεις να το σέβονται εξίσου και αυτοί»