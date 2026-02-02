Η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών αναμένεται να ολοκληρωθεί σε χρονικό ορίζοντα περίπου 18 μηνών.

Ξεκινά η διαδικασία για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, με προϋπολογισμό 18,6 εκατ. ευρώ, καθώς ολοκληρώθηκε η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και της αναδόχου εταιρείας ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., θυγατρική του ομίλου ΜΕΤΚΑ. Μετά την τυπική αυτή εξέλιξη, οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν το επόμενο διάστημα, παρουσία εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Τη σύμβαση υπέγραψαν στα γραφεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, εκ μέρους των δύο μερών, η πρόεδρος, Άννα Ροκοφύλλου και ο πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ, Ευάγγελος Χρυσάφης, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΛΕΜΚΑ, Ιωάννη Μυτιληναίου και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του Υπερταμείου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη.

«Σήμερα μπαίνει μπροστά το έργο που συζητούνταν επί πολλά χρόνια, αλλά τώρα, επιτέλους, γίνεται πράξη. Σε μια περίοδο που το στεγαστικό πρόβλημα και ιδιαίτερα το ζήτημα της φοιτητικής στέγασης, έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο κοινωνικό θέμα, υλοποιούμε ένα σημαντικό έργο, που μπορεί πραγματικά να δώσει λύση και να ανακουφίσει εκατοντάδες οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων, που αναζητούν χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας λύσεις, για τη στέγαση των παιδιών που φοιτούν σε δημόσια πανεπιστήμια», ανέφερε στις δηλώσεις της μετά την υπογραφή της σύμβασης η κυρία Ροκοφύλλου.

Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανέφερε ότι, παρά τα εμπόδια και τη γραφειοκρατία, οι απαιτούμενες διαδικασίες ολοκληρώθηκαν σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας την έναρξη του έργου ανακαίνισης, το οποίο από την ανακοίνωσή του έως την υπογραφή της σύμβασης προχώρησε μέσα σε λίγους μήνες, αρχής γενομένης την 3η Σεπτεμβρίου 2025.

«Η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών είναι μια από τις πολλές παρεμβάσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, για την αναβάθμιση των Φοιτητικών Εστιών, με στόχο την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και της κοινωνικής συνοχής, μέσω της βελτίωσης των υποδομών της δημόσιας εκπαίδευσης. Προχωράμε με σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων και όραμα για στήριξη του πιο πολύτιμου κεφαλαίου της χώρας μας, τη νέα γενιά», κατέληξε η κυρία Ροκοφύλλου.

Σε τροχιά υλοποίησης το έργο με έμφαση στη φοιτητική μέριμνα

Αναφερόμενος στη σημασία του έργου, ο πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ, Ευάγγελος Χρυσάφης, τόνισε:



«Με μεγάλη υπερηφάνεια υπογράψαμε μία σύμβαση που αφορά ένα έργο υποδομής για την παιδεία. Ασφαλείς χώροι, που εγγυώνται ποιοτική διαβίωση για τους φοιτητές και τους επιτρέπουν να είναι απερίσπαστοι από άλλα προβλήματα, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τα νέα παιδιά και την ελληνική κοινωνία τού αύριο. Ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα τέτοιο έργο αναλάβαμε την ευθύνη να το υλοποιήσουμε, ώστε και εμείς, ως ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και ως METLEN, να αφήσουμε το αποτύπωμά μας στην προσπάθεια αναβάθμισης της Παιδείας».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, επεσήμανε ότι η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις έξι μηνών, «αποδεικνύοντας ότι ο σωστός σχεδιασμός, η θεσμική συνεργασία και η τεχνική επάρκεια μπορούν να επιταχύνουν την υλοποίηση σύνθετων δημόσιων έργων με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα».

Η διαδικασία του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου, με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να έχει τον ρόλο της αναθέτουσας αρχής και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να καλύπτει τη χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών αναμένεται να ολοκληρωθεί σε χρονικό ορίζοντα περίπου 18 μηνών και αφορά συνολική επιφάνεια 10.271,20 τετραγωνικών μέτρων, με παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τόσο την εικόνα όσο και τη λειτουργική απόδοση του κτιρίου.

Όπως επισημαίνεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, στατικής ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων, δίνοντας προτεραιότητα στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών, ενισχύοντας συνολικά τη φοιτητική μέριμνα και το κοινωνικό αποτύπωμα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.