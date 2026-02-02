Αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα 2026, το φετινό πρόγραμμα των Χαιρετισμών, πότε ψάλλεται ο Ακάθιστος Ύμνος.

Η έλευση του Φεβρουαρίου φέρνει όλο και πιο κοντά το Πάσχα 2026 που φέτος «πέφτει» στις 12 Απριλίου γεγονός που επηρεάζει και το πότε θα ψαλλούν οι Χαιρετισμοί στην Εκκλησία. Σύμφωνα με τον φετινό υπολογισμό οι Χαιρετισμοί θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα της Σαρακοστής και παραδοσιακά τελούνται κάθε Παρασκευή, από την εβδομάδα της Καθαράς Δευτέρας έως και την εβδομάδα πριν από τη Μεγάλη Παρασκευή. Πρόκειται για μια κατανυκτική ακολουθία, που συνοδεύει την πορεία προς το Πάσχα.

Α’ Χαιρετισμοί της Παναγίας για το 2026

Φέτος οι Α Χαιρετσιμοί θα ψάλλουν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Αρχής γενομένης από εκείνη την Παρασκευή, οι πιστοί θα προσέρχονται στην εκκλησία μεταξύ 17:00 και 19:00 για να παρακολουθήσουν την λειτουργία των Χαιρετισμών. Οι 24 στροφές των Χαιρετισμών της Θεοτόκου χωρίζονται σε 4 κομμάτια (4 «στάσεις»). Πριν από αυτές τις στροφές, οι ψάλτες ψέλνουν ένα άλλο που λέγεται «κανόνας των Χαιρετισμών». Στο πλαίσιο αυτό κάθε Παρασκευή απόγευμα ψάλλεται και από ένα κομμάτι των Χαιρετισμών (η πρώτη στάση την πρώτη Παρασκευή, η δεύτερη την επόμενη κ.ο.κ). Την πέμπτη Παρασκευή ήτοι φέτος την Παρασκευή 27 Μαρτίου, ο παπάς θα ψάλλει ολόκληρο το έργο, από την αρχή μέχρι το τέλος στην περίφημη λειτουργία ο Ακάθιστου Ύμνου.

Όλες οι ημερομηνίες των Χαιρετισμών 2026 - Πότε θα ψαλλεί ο Ακάθιστος Ύμνος

Α΄ Στάση: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

Β΄ Στάση: Παρασκευή 6 Μαρτίου

Γ΄ Στάση: Παρασκευή 13 Μαρτίου

Δ΄ Στάση: Παρασκευή 20 Μαρτίου

Ακάθιστος Ύμνος: Παρασκευή 27 Μαρτίου

Η αρχή γίνεται την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, όταν ψάλλεται το πρώτο μέρος του Ακάθιστου Ύμνου, εγκαινιάζοντας πνευματικά τη Σαρακοστή. Ακολουθεί η Παρασκευή 6 Μαρτίου, με τη δεύτερη στάση των Χαιρετισμών, ενώ μία εβδομάδα αργότερα, στις 13 Μαρτίου, οι πιστοί συναντώνται και πάλι στους ναούς για την τρίτη στάση.

Η τέταρτη και τελευταία τμηματική ακολουθία τελείται στις 20 Μαρτίου, προετοιμάζοντας το έδαφος για την κορύφωση. Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, ψάλλεται ολόκληρος ο Ακάθιστος Ύμνος, με τους ναούς να γεμίζουν από κόσμο που συμμετέχει όρθιος, σύμφωνα με την παράδοση. Ο Ακάθιστος Ύμνος είναι αφιερωμένος στην Υπεραγία Θεοτόκο και αποτελεί ύμνο ευγνωμοσύνης και δοξολογίας. Η ονομασία του συνδέεται με το έθιμο της όρθιας στάσης των πιστών, ως ένδειξη τιμής και ευλάβειας. Σύμφωνα με την Εκκλησία, οι Χαιρετισμοί είναι μια εβδομαδιαία στάση προσευχής, που συνοδεύει τον άνθρωπο μέχρι το κατώφλι της Ανάστασης.

Η λειτουργία των Χαιρετισμών και οι συμβολισμοί τους

Όπως επεξηγούν οι ιερείς με φόντο τον εορτασμό του Πάσχα οι Χριστιανοί θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από βαθιά πίστη και καθαρότητα ψυχής, να κάνουν αγνές σκέψεις και τα λόγια τους να είναι συνετά.

Παράλληλα καλούνται να αξιοποιήσουν την πνευματική περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να περιορίσουν τις αδυναμίες τους και να κάνουν βίωμά τους της "εν Χριστώ ζωή".Οι Χαιρετισμοί εμπερικλείουν σε ποιητική μορφή, όλες τις βασικές διδασκαλίες της Ορθοδοξίας για το Χριστό, την ενανθρώπησή του, το ρόλο της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώπου, την αγνότητα και την αγιότητά Της, αλλά και για τον αγώνα του ανθρώπου για ένωση με το Θεό και τη βοήθεια που ζητάει από το Χριστό και την Παναγία γι’ αυτό τον αγώνα.

Ποιητής των Χαιρετισμών είναι μάλλον ο άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ένας από τους μεγαλύτερους ελληνόγλωσσους ποιητές όλων των εποχών. Το ποίημα είναι μελοποιημένο, έχει μουσική και ανήκει στο είδος κλασικής μουσικής του Βυζαντίου που λέγεται «κοντάκιο».

Έχει 24 στροφές «οίκους», οι οποίοι αρχίζουν από τα 24 γράμματα της αλφαβήτου. Πολύ Χαιρετισμοί έχουν γραφτεί και για άλλους Αγίους, αλλά οι Χαιρετισμοί της Παναγίας είναι η βασική έμπνευση για όλους όσους έχουν γραφτεί μετά.