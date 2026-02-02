Αντιμέτωπος με τον νόμο βρέθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας, Βάλντεμαρ Ζούρεκ.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας, Βάλντεμαρ Ζούρεκ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο καθώς αρνήθηκε να παραχωρήσει προτεραιότητα σε πεζή, ενώ ταυτόχρονα έδινε συνέντευξη οδηγώντας το αυτοκίνητό του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν ανακοινώσει το νέο αυστηρότερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της οδικής παραβατικότητας στη χώρα του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του σε έναν Πολωνό vlogger, ο υπουργός εμφανίζεται στα πλάνα να μην δίνει προτεραιότητα σε μία γυναίκα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο σε διάβαση πεζών, πιθανότατα λόγω αφηρημάδας.

{https://x.com/SamuelPereira/status/2015792302514389275}

Η αστυνομία της Κρακοβίας ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού της στο Χ ότι «μετά την ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας για την οδική παράβαση, οι αστυνομικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα πως διαπράχθηκε ένα αδίκημα».

Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι «ο υπουργός Βάλντεμαρ Ζούρεκ αποδέχθηκε να αποποιηθεί την ασυλία του και να καταβάλει το επιβληθέν πρόστιμο», ενώ το ακριβές ύψος δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόστιμο ανέρχεται στα 1.500 ζλότι (περίπου 350 ευρώ) και συνοδεύεται από την αφαίρεση 15 πόντων από την άδεια οδήγησης, η οποία έχει συνολικά 20 πόντους

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/w_zurek/status/2015801353344340464}.

Ο ίδιος ο υπουργός, που κατέχει παράλληλα και τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, τόνισε σε δηλώσεις του στο πολωνικό πρακτορείο PAP: «Κανείς δεν είναι στο απυρόβλητο. Με αφορά επίσης».

Σημειώνεται ότι την περασμένη χρονιά, η Πολωνία, χώρα με 37,3 εκατομμύρια κατοίκους, κατέγραψε 1.651 θανάτους από τροχαία, αριθμός μειωμένος κατά 13% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.