Σε σημαντική αυστηροποίηση των ποινών για όσους μετακινούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς εισιτήριο προχωρά το υπουργείο Μεταφορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η νέα πολιτική αποσκοπεί στον περιορισμό της εισιτηριοδιαφυγής, η οποία προκαλεί σοβαρές απώλειες εσόδων και δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία των ΜΜΜ.

Σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζονται, τα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς έγκυρο κόμιστρο θα αυξηθούν αισθητά σε σχέση με το ισχύον καθεστώς, όπου το πρόστιμο αντιστοιχεί στο 60πλάσιο της αξίας του εισιτηρίου.

Ειδικότερα, για το κανονικό εισιτήριο των 1,20 ευρώ, το πρόστιμο από τα 72 ευρώ αναμένεται να ανέλθει στα 100 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 40%. Αντίστοιχα, για το μειωμένο εισιτήριο των 0,50 ευρώ, το πρόστιμο θα αυξηθεί από τα 30 στα 50 ευρώ, δηλαδή κατά 66%.

Παρά την αυστηροποίηση των ποινών, διατηρούνται κίνητρα για τη μείωση του τελικού ποσού. Όσοι καταβάλλουν το πρόστιμο επιτόπου ή εντός δέκα ημερών από τη βεβαίωσή του δικαιούνται έκπτωση 50%. Έτσι, το πρόστιμο των 100 ευρώ μπορεί να περιοριστεί στα 50 ευρώ με άμεση εξόφληση.

Παράλληλα, εξετάζεται η εφαρμογή ενός νέου μηχανισμού, βάσει του οποίου το πρόστιμο θα μειώνεται περαιτέρω εφόσον ο παραβάτης προχωρήσει στην αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Η πρόταση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της τακτικής χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η αύξηση των προστίμων εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της συμμόρφωσης των επιβατών. Η εισιτηριοδιαφυγή θεωρείται διαχρονικά ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των συγκοινωνιακών φορέων, καθώς υπονομεύει τα οικονομικά τους και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αν και οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και βρίσκονται σε στάδιο διαβούλευσης, το μήνυμα της πολιτείας είναι σαφές: η μετακίνηση χωρίς εισιτήριο θα συνεπάγεται πλέον σημαντικά υψηλότερο οικονομικό κόστος. Στόχος είναι η αύξηση των εσόδων από κομίστρα, η ενίσχυση της χρηματοδότησης των ΜΜΜ και η διασφάλιση ίσων όρων για τους επιβάτες που τηρούν τους κανόνες.