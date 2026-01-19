Πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ επέβαλε στους παίκτες η διοίκηση της ΠΑΕ Βόλος μετά την «βαριά» ήττα από τον Ατρόμητο.

Ο Βόλος υποδέχθηκε σήμερα (19/01) τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι φιλοξενούμενοι απέδρασαν με το εμφατικό 3-0, φέρνοντας έντονη δυσαρέσκεια στην ομάδα της Μαγνησίας.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος, Αχιλλέας Μπέος, επέβαλλε πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ στους παίκτες με αφορμή την «φτωχή» απόδοση της ομάδας του το πρώτο διάστημα του 2026.

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα για τον Βόλο το 2026, μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό (3-1) και τον αποκλεισμό από την Κηφισιά (0-1) στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson.