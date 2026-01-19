Πρώτη στον όμιλό της η εθνική πόλο ανδρών, έκανε το «5 στα 5».

Με άλλη μία εντυπωσιακή εμφάνιση, η εθνική ομάδα πόλο ανδρών νίκησε με 15-13 την Ιταλία και πέρασε στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, στο Βελιγράδι.

Με τη νίκη επί της Ιταλίας- για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα- η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έκανε το «5 στα 5», κατέκτησε την πρώτη θέση στον ΣΤ' όμιλο- ότι κι αν γίνει στο τελευταίο ματς κόντρα στη Ρουμανία (21/1, 21:30)- και περνά στα ημιτελικά.

Αύριο, Τρίτη, η εθνική ομάδα θα μάθει τον αντίπαλό της στα ημιτελικά, που θα προκύψει από το «ντέρμπι» του Ε΄ομίλου, ανάμεσα στην Ισπανία και την Ουγγαρία. Υπενθυμίζεται ότι εκτός 14άδας ήταν και στο σημερινό ματς ο Ντίνος Γενηδουνιάς, ο οποίος εξέτισε τη δεύτερη και τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του, για την αποβολή του στην αναμέτρηση με την Κροατία.

Από την αρχή του ματς η εθνική ομάδα είχε προβάδισμα στο σκορ και η διαφορά έφτασε ακόμα και στα 5 τέρματα (13-8). Η άμυνα ήταν εξαιρετική, οι Ιταλοί δεν μπορούσαν να σταματήσουν τον Κάκαρη, με τον φουνταριστό να κερδίζει αποβολές και πέναλτι και έτσι οι διεθνείς πανηγύρισαν την πρόκριση.

Τα highlights της αναμέτρησης

Ελλάδα- Ιταλία 15-13

Οκτάλεπτα: 2-1, 4-3, 4-3, 5-6

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας 2, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς.

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε 1, Τζανάτσα, Ιόκι-Γκράτα 5, Μπρούνι 2, Κοντέμι, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 2, Αντονούτσι.

Βλάχος: Αξίζαμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο

Η πρόκριση στα ημιτελικά ήταν από τους βασικούς στόχους της εθνικής ομάδας, δήλωσε ο Θοδωρής Βλάχος μετά τη νίκη επί της Ιταλίας.

«Η απόδοσή μας μέχρι σήμερα δείχνει ότι αξίζουμε να είμαστε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και αξίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο», τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

«Ήταν αποφασισμένα τα παιδιά, ξέρουν τι μπορούν να κάνουν πλέον, είναι ενωμένοι, δεν φάνηκε καθόλου η απουσία του Γενηδουνιά. Η ομάδα έχει αυτό καλό, μπορεί να λείπουν 1-2 βασικοί και να παίζει με τρόπο που να μη φαίνεται η απουσία κανενός», δήλωσε αναφερόμενος στο ματς κόντρα στην Ιταλία.

Σε ό,τι αφορά τον ημιτελικό, υπογράμμισε ότι «σημασία έχει πώς θα εμφανιστούμε εμείς, πόσο συγκεντρωμένοι και με πόση πίστη σε αυτά που λέμε και θέλουμε να κάνουμε. Δεν αμφιβάλλω για κάτι, θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε και το επόμενο παιχνίδι».

