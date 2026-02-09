Η νέα εντός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας.

Η ΕΠΟ παρουσίασε τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδας με έναν ξεχωριστό σύμβολο στο εσωτερικού του γιακά.

Στο επίκεντρο του σχεδίου της «φανέλας που μας ενώνει σε κάθε στιγμή», όπως την περιγράφει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία, είναι το «πειρατικό», στο εσωτερικό του γιακά, που ξυπνά μνήμες από το Euro 2004. «Ένα ισχυρό σύμβολο της ποδοσφαιρικής ταυτότητας της Ελλάδας που προσδίδει υπερηφάνεια και ξεχωριστή αισθητική».

{https://www.instagram.com/p/DUiOCAcjVWf/?img_index=1}

«Η καθαρή λευκή βάση αποτελεί το θεμέλιο της εμφάνισης, το οποίο αναδεικνύεται μέσα από έντονες μπλε λεπτομέρειες που παραπέμπουν άμεσα στα χρώματα της Ελλάδας. Οι κλασικές τρεις ρίγες της adidas εκτείνονται στους ώμους και στα μανίκια, ενισχύοντας τη διαχρονική αγωνιστική αισθητική, ενώ τα διακριτικά ριμπ τελειώματα στον γιακά και στις μανσέτες προσθέτουν μια εκλεπτυσμένη, σύγχρονη πινελιά», σημειώνει ακόμα η ΕΠΟ για τη νέα εντός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου.

{https://www.youtube.com/watch?v=a2A7plbZ7FM}