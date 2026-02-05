Άνετη νίκη της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στον μικρό τελικό.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η εθνική ομάδα πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, επικρατώντας εύκολα με 15-8 της Ιταλίας, στον μικρό τελικό της διοργάνωσης στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας.

Με επιβλητική εμφάνιση- όπως έκανε πριν από λίγες ημέρες και η εθνική πόλο ανδρών, επίσης κόντρα στην Ιταλία, για να κατακτήσει το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου- το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών κατέκτησε το έκτο μετάλλιό της σε Ευρωπαϊκό, έπειτα από τέσσερα ασημένια (2010, 2012, 2018, 2022) και ένα χάλκινο (2024). Αυτό είναι το τρίτο σερί Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που η εθνική γυναικών ανεβαίνει στο βάθρο.

Οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη μπήκαν στον μικρό τελικό αποφασισμένες να ξεκαθαρίσουν από νωρίς την υπόθεση μετάλλιο. Προηγήθηκαν 5-1 στο τέλος της πρώτης περιόδου και μπορεί να μείωσαν οι Ιταλίδες, αλλά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα διατήρησε τον έλεγχο και ανέβασε τη διαφορά στα έξι γκολ στο ημίχρονο (10-4).

Το δεύτερο μισό του ματς ήταν… τυπική διαδικασία, αφού οι διεθνείς δεν επέτρεψαν ποτέ στις αντιπάλους τους να ελπίσουν για ανατροπή. Χαρακτηριστικό είναι πως περίπου 2,5 λεπτά πριν από τη λήξη ο Χάρης Παυλίδης πήρε τάιμ άουτ για να δώσει όχι οδηγίες, αλλά συγχαρητήρια στις παίκτριές του. «Κάνατε το καλύτερο παιχνίδι σας. Είμαι υπερήφανος για μια ακόμα φορά για τον τρόπο που παίξατε. Σας είπα ότι όταν παίζουμε το παιχνίδι μας, δεν υπάρχει καμία ομάδα που να μπορεί να μας αντιμετωπίσει. Σας ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια», τους είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg78lvaiz7kp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ελλάδα - Ιταλία 15-8

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 5-3, 5-2, 0-2

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Τριχά 3, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη

Ιταλία (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσεργκόλ 1, Τζουστίνι, Μπιανκόνι 2, Μαρλέτα, Ρανάλι, Κοκιέρε 1, Μπετίνι 4, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο

{https://www.instagram.com/p/DUYuX_YjUGq/}

Τα highlights του μικρού τελικού

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg789n5dfzah?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παυλίδης: Γιατί πήρε το τάιμ άουτ προκειμένου να δώσει συγχαρητήρια

Μετά το ματς, ο Χάρης Παυλίδης εξήγησε πως αποφάσισε να πάρει τάιμ άουτ προκειμένου να δώσει συγχαρητήρια στις παίκτριές του επειδή μέχρι τώρα στο τουρνουά «τους έλεγα μόνο άσχημα πράγματα», ενώ σήμερα έπαιξαν όπως στο περσινό Παγκόσμιο πρωτάθλημα και τόνισε πως αυτές οι αθλήτριες μπορούν να κερδίσουν οποιαδήποτε ομάδα.

«Μέχρι τώρα τους έλεγα μόνο άσχημα πράγματα. Ήξερα πόσο καλά μπορούμε να παίξουμε και δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό που έβλεπα. Ήθελα να τους θίξω λίγο τον εγωισμό και την υπερηφάνεια, να παίξουν αυτό που μπορούν. Το είδατε σήμερα. Δεν είμαι τρελός. Ξέρω τι λέω. Όταν λέω ότι αυτές οι παίκτριες μπορούν να κερδίσουν οποιαδήποτε ομάδα, δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά, αλλά γιατί το πιστεύω», δήλωσε αρχικά στη δημόσια τηλεόραση.

«Αυτό μου βγήκε εκείνη την ώρα, πόσο ωραία έπαιζαν, πόσο ώριμα, σοβαρά, είχα να το δω από πέρυσι το Παγκόσμιο. Και λέω “μπράβο τα κορίτσια”. Δεν είχα να τους πω τίποτα, δεν πήρα καν τάιμ άουτ σε όλο το παιχνίδι, ήταν τόσο καλές», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην απόφασή του να πάρει τάιμ άουτ για να συγχαρεί τις διεθνείς.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός σημείωσε πως αν η εθνική ομάδα έπαιζε όπως σήμερα «δεν θα χάναμε από κανέναν». «Απλά δεν το βγάλαμε όσο γρήγορα θέλαμε. Μπορεί να έχω ευθύνη εγώ, μπορεί να φταίνε κάποια άλλα πράγματα». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει στην ομάδα.

«Δεν ήθελα να το πω πριν, μη φανεί ότι θέλω να δικαιολογήσω μια ενδεχόμενη αποτυχία, η ομάδα είναι κατά 33% αλλαγμένη από τη Σιγκαπούρη. Έπαιξε με ομάδες που ήρθαν ίδιες, όπως η Ουγγαρία. Αυτό δείχνει ότι όλα τα κορίτσια- και αυτά που ήρθαν από πίσω- μπορούν να βοηθήσουν. Απλά νομίζω, χωρίς να είμαι αλαζόνας, αν η ομάδα ήταν ίδια με τη Σιγκαπούρη, δεν χάναμε το χρυσό με τίποτα», τόνισε.

Όσο για το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο λείπει από την εθνική ομάδα πόλο γυναικών, δήλωσε πως είπε στις παίκτριές του πως «θα έρθει όταν πρέπει και εκεί που πρέπει. Κρατήστε το αυτό και θα δείτε ότι έτσι θα γίνει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg78rf8lnlll?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη: Αφήστε τις ομάδες και τους προπονητές να κάνουν αυτό που ξέρουν

Από την πλευρά της, η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη θέλησε να αναφερθεί στα σχόλια που υπήρξαν για τα λεγόμενα του ομοσπονδιακού τεχνικού σε ματς του τουρνουά και ζήτησε από τον κόσμο να αφήσει τις ομάδες και τους προπονητές να κάνουν αυτό που ξέρουν.

«Εμείς επ’ ουδεμνί δεν παρεξηγούμε τον προπονητή μας, γνωρίζουμε πολύ καλά τι λέει, πώς το λέει και για ποιον λόγο. Όπως μας αγαπάει, έτσι τον αγαπάμε και τον εκτιμάμε πάρα πολύ. Θα έπρεπε το κοινό να αφήσει τη στιγμή ασχολίαστη γιατί δεν άξιζε σε αυτό τον προπονητή- με όσα έχει προσφέρει και στην ομάδα και στο ελληνικό πόλο- αυτή η αντιμετώπιση», είπε και δήλωσε υπερήφανη για την ομάδα της.

«Μόνο μια παράκληση, αφήστε τις ομάδες και τους προπονητές να κάνουν αυτό που ξέρουν. Αν βλέπατε το τάιμ άουτ, αν κάποια είχε ενοχληθεί, θα το είχε δείξει εκείνη τη στιγμή. Κάτι που συμβαίνει μέσα στην ομάδα δεν είναι προς συζήτηση για τους απ’ έξω», ξεκαθάρισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg78xvsemqm1?integrationId=40599y14juihe6ly}