Πρώτη σκόρερ για την Εθνική μας ήταν η Πλευρίτου που σημείωσε έξι γκολ, ενώ την ακολούθησε η Μυριοκεφαλιτάκη με τέσσερα.

Η Εθνική πόλο γυναικών πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Κροατία, την οποία συνέτριψε με 23-6 στην τελευταία αγωνιστική της Β’ φάσης του Ε’ Ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κυριάρχησε απόλυτα στον αγώνα, δείχνοντας την αγωνιστική του ανωτερότητα και κλείνοντας ιδανικά τις υποχρεώσεις του στη φάση των ομίλων, πριν στρέψει πλέον την προσοχή του στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί, θα τεθεί αντιμέτωπη με μία εκ των Ουγγαρία/Ισπανία/Ολλανδία, με τον αγώνα των ημιτελικών να είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 19:15.

Ο αγώνας

Τα γκολ για την Εθνική μας άρχισαν να πέφτουν… βροχή από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Μέσα στα πρώτα τρία λεπτά η Ελλάδα είχε ήδη προηγηθεί με 4-0, ενώ το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 5-0, με εντυπωσιακά στατιστικά (5/8 σουτ για τη γαλανόλευκη, 0/9 για την Κροατία), την ώρα που η Σταματοπούλου μέτρησε 5/5 αποκρούσεις.

Η Κροατία βρήκε το πρώτο της γκολ μετά από σχεδόν δέκα αγωνιστικά λεπτά (6-1), όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στην Ελλάδα. Με δεδομένο ότι διαθέτει την κορυφαία επίθεση της διοργάνωσης, η Εθνική ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 8-1, με την 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου να ολοκληρώνει ιδανικά μια αντεπίθεση στα 4:53.

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε στο 11-2, με το τέταρτο προσωπικό τέρμα της Βασιλικής Πλευρίτου.

Ο “βομβαρδισμός” συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος, με τη διαφορά να μεγαλώνει συνεχώς. Το σκορ έφτασε στο 15-2, με τη Βασιλική Πλευρίτου να πετυχαίνει το έκτο της γκολ στα 3:19 πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου.

Σε εκείνο το σημείο, κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε η Ευαγγελία Καρύτσα, ενώ ο Χάρης Παυλίδης προχώρησε σε δοκιμές τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Στα 2:06, η Ανδρονίκη Καραγιάννη διαμόρφωσε το 16-2, με το τρίτο οκτάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 17-2.

Στην τελευταία περίοδο, τρία γκολ της Μυριοκεφαλιτάκη και ένα της Νίνου “έγραψαν” τον επίλογο της αναμέτρησης, με την τελική διαφορά να φτάνει στο +17.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 6-2, 6-0, 6-4

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 1, Νίνου 2, Πάτρα 2, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 6, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη 1

Κροατία (Μία Σίμουνιτς): Τρόγιαν, Στιπάνοφ, Πέσιτς, Γ. Μπούτιτς 2, Μ. Μπούτιτς 1, Γκλας, Μέντιτς, Ρόγκουλ, Ρόζιτς 3, Μπάρισιτς, Κάνγκλερ, Φρκέτιτς, Λούλιτς, Ετέροβιτς