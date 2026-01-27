Το «2 στα 2» έκανε η εθνική ομάδα πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Μετά τη νίκη με 24-7 επί της Σλοβακίας στην πρεμιέρα, η εθνική ομάδα πόλο γυναικών έκανε επίδειξη δύναμης και κόντρα στη Γαλλία, επικρατώντας με 23-5 στο δεύτερο ματς της για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Φουνσάλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία.

Έτσι, οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη έκαναν το «2 στα 2» και την Πέμπτη (29/1, 15:45), κόντρα στη Γερμανία θα «κλειδώσει» την πρωτιά στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης, προτού στρέψει το βλέμμα στη δεύτερη φάση και την Ιταλία.

Τα highlights που ματς

Οκτάλεπτα: 7-2, 7-2, 6-0, 3-1

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελ. Πλευρίτου 4, Τριχά 2, Γρηγοροπούλου, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα 2, Σιούτη 1, Βασ. Πλευρίτου 4, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 2, Καραγιάννη.

Γαλλία (Λορέν Ντερεντί): Λεφέμπρ, Αντρές, Μπουγκαραρά, Μπουλουμπακτσί 2, Μπενλεκμπίρ 2, Ντι Φραϊά, Ερτό, Βερνού 1, Κίλικ-Πεγκουριέ, Ρασπό, Ντουφλό, Σερεσέ, Μπουρλέ, Πορτό.

Η βαθμολογία του Α΄ ομίλου

Ελλάδα 6 βαθμοί

Γαλλία 3

Γερμανία 3

Σλοβακία 0

Χάρης Παυλίδης: Εντελώς διαφορετικό παιχνίδι

«Αυτή τη φορά όλα πήγαν βάσει σχεδίου», δήλωσε μετά το ματς ο Χάρης Παυλίδης, που δεν είχε μείνει ικανοποιημένος από την εμφάνιση της εθνικής ομάδας στην πρεμιέρα.

«Ήμασταν πολύ επιθετικοί στην άμυνά μας στα πρώτα λεπτά, κλέψαμε αρκετές φορές την μπάλα, βάλαμε εύκολα γκολ στον αιφνιδιασμό», συμπλήρωσε μιλώντας στην ΕΡΤ και σημείωσε ότι και η άμυνα λειτούργησε καλά. «Ήταν εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από χθες», πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

«Δυστυχώς τα παιχνίδια αυτά δεν είναι για να βγάλεις συμπεράσματα και δεν είναι τα παιχνίδια που θα φανερώσουν τις αδυναμίες μας. Θα πάμε ξαφνικά να παίξουμε με την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ισπανία και εκείνη την ώρα θα βγουν πράγματα που είτε δεν τα είχαμε υπολογίσει, είτε τα περιμέναμε λίγο διαφορετικά», εξήγησε.

Κάποιες ομάδες έχουν δύσκολα ματς στην αρχή και άλλες όχι, σημείωσε. «Εμείς δεν έχουμε δύσκολο παιχνίδι, από τη μία είναι καλό γιατί φτάνουμε στα ημιτελικά σχετικά εύκολα. Από την άλλη, όταν φτάσουμε στα ημιτελικά θα είμαστε ουσιαστικά απροετοίμαστοι για ένα παιχνίδι τέτοιας σημασίας. Αλλά αυτές είναι οι συνθήκες, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε», πρόσθεσε.

Ελευθερία Πλευρίτου: Θέλουμε να είμαστε πάντα έτοιμες για κάθε αντίπαλο

Η αρχηγός της εθνικής ομάδας πόλο, Ελευθερία Πλευρίτου, τόνισε πως ως παγκόσμιες πρωταθλήτριες και «χάλκινες» στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό «θέλουμε να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο», παρότι γνωρίζουν ότι οι αντίπαλοι στον όμιλο είναι χαμηλότερης δυναμικότητας.

«Παίξαμε αρκετά καλά, προσπαθούμε να βρούμε ρυθμό για τον επόμενο γύρο. Αλλά θέλουμε να παίζουμε σοβαρά, να είμαστε πάντα έτοιμες για κάθε αντίπαλο», υπογράμμισε.

«Το μεγάλο παιχνίδι είναι με την Ιταλία στον επόμενο γύρο, για να περάσουμε στην τετράδα, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος», κατέληξε η Ελευθερία Πλευρίτου.

