Η ανάρτησή του.

Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ομάδα Πόλο ανδρών, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Δείτε την ανάρτηση:

«Ακόμα μία φορά το ελληνικό πόλο μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια με το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Με δουλειά, επιμονή και ομαδικό πνεύμα οι αθλητές μας και η προπονητική ομάδα, απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι το ελληνικό πόλο είναι δίκαια στην κορυφή και αξίζει τη στήριξη από την Πολιτεία.

Θερμά συγχαρητήρια!».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/sfamellos/posts/pfbid02TQcUUeWJUU7qjSe89CGvtbyopHErH6U8RSFjUnELz6V2s3nT8K6Xn9NyhfHsRsrUl}