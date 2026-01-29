Αήττητη στη Β΄φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος η εθνική ομάδα πόλο γυναικών.

Με έναν ακόμα «περίπατο», αυτή τη φορά κόντρα στη Γερμανία (26-5), η εθνική ομάδα πόλο γυναικών ολοκλήρωσε αήττητη τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πήρε, όπως αναμενόταν την πρώτη θέση στον Α΄όμιλο, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Πλέον, ο Χάρης Παυλίδης και οι παίκτριές του στρέφουν το βλέμμα στα ματς της Β΄ φάσης, για την οποία εντάσσονται στον Ε΄όμιλο.

Επόμενος αντίπαλος της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών θα είναι η Ιταλία (Σάββατο 31/1, 15:00) και την Κυριακή (1/2, 20:45) θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του σημερινού αγώνα μεταξύ Σερβίας και Κροατίας. Υπό «φυσιολογικές» συνθήκες, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν θα δυσκολευτεί να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις του νέου ομίλου, που δίνουν το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα highlights του ματς

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg15tgevtinl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ελλάδα - Γερμανία 26-5

Οκτάλεπτα: 7-1, 6-1, 6-1, 7-2

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελ. Πλευρίτου 3, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Βασ. Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Καρύτσα, Καραγιάννη 2.

Γερμανία (Μαρξ Ερβιν Σιχάφερ): Χάινμπιχνερ, Βόζεμπεργκ 1, Πλοτζ, Ίρα Ντέικε, Ντέσα Ντέικε, Φράι, Λούντβικ, Μπούικα 4, Στέβε, Σοπιάδου, Σέκουλιτς, Κμιλ, Πόλιτζε.