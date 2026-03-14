Το Υπουργείο καλεί όλα τα σχολεία να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, που θα γιορταστεί στις 2 Απριλίου.

Την Πέμπτη 2 Απριλίου τα σχολεία σε όλη τη χώρα θα προσαρμόσουν μέρος του προγράμματος μαθημάτων με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν πιο ουσιαστικά τον κόσμο της λογοτεχνίας. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, που έχει δρομολογηθεί να σταλεί στα σχολεία, οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να αφιερώσουν διδακτικό χρόνο σε δράσεις που ενισχύουν τη φιλαναγνωσία και καλλιεργούν τη δημιουργική σχέση των μαθητών με το βιβλίο.

Τα μαθήματα δεν καταργούνται και το ωρολόγιο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ωστόσο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εντάξουν μέσα στη διδακτική διαδικασία δραστηριότητες που φέρνουν τους μαθητές πιο κοντά στην ανάγνωση και στη λογοτεχνική δημιουργία. Ανάμεσα στις δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι η ανάγνωση και παρουσίαση αγαπημένων παιδικών βιβλίων μέσα στην τάξη, η συζήτηση για τη σημασία της φιλαναγνωσίας στη σχολική και προσωπική ανάπτυξη των παιδιών, η δημιουργική γραφή, καθώς και η γνωριμία με σημαντικούς συγγραφείς της παιδικής λογοτεχνίας.

Παράλληλα, αρκετές σχολικές μονάδες ενδέχεται να οργανώσουν πιο δημιουργικές δραστηριότητες, όπως μικρές εκθέσεις παιδικού βιβλίου, αφηγήσεις παραμυθιών, παρουσιάσεις βιβλίων από τους ίδιους τους μαθητές, θεατρικές αναπαραστάσεις ιστοριών ή ακόμη και συναντήσεις με συγγραφείς και εικονογράφους. Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν ότι το βιβλίο δεν αποτελεί μόνο ένα σχολικό εργαλείο γνώσης, αλλά και μια πηγή φαντασίας, δημιουργικότητας και προσωπικής έκφρασης.

Η συγκεκριμένη ημέρα έχει καθιερωθεί διεθνώς από τη Διεθνή Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα (IBBY), και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, ημερομηνία που συμπίπτει με τη γέννηση του σπουδαίου Δανού συγγραφέα Hans Christian Andersen, δημιουργού μερικών από τα πιο αγαπημένα παραμύθια της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Στόχος του εορτασμού είναι να ενθαρρύνει τα παιδιά και τους νέους σε όλο τον κόσμο να αγαπήσουν το διάβασμα και να ανακαλύψουν τη δύναμη των ιστοριών. Μέσα από τη συμμετοχή των σχολείων στον εορτασμό, επιδιώκεται να καλλιεργηθεί μια πιο ζωντανή και δημιουργική σχέση των μαθητών με το βιβλίο, ενισχύοντας το ενδιαφέρον τους για την ανάγνωση και αναδεικνύοντας τη σημασία της λογοτεχνίας στην εκπαιδευτική και πολιτιστική τους ανάπτυξη.

Να σημειωθεί ότι προβλέπεται υποχρεωτικότητα για την συμμετοχή των μαθητών στις ανωτέρω αφιερωματικές δράσεις και όπως τονίζεται από το ΥΠΑΙΘΑ θα τηρηθεί κανονικά παρουσιολόγιο.

Οι μαθητές μυούνται στη φιλαναγνωσία

Η επαφή με το βιβλίο από μικρή ηλικία συμβάλλει όχι μόνο στην καλλιέργεια της γνώσης, αλλά και στη διαμόρφωση της σκέψης, της φαντασίας και της προσωπικότητας των μαθητών. Μέσα από την ανάγνωση βιβλίων, τα παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, βελτιώνουν την κατανόηση του λόγου και αναπτύσσουν την ικανότητα να εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Παράλληλα, το διάβασμα ενισχύει τη συγκέντρωση, τη δημιουργική σκέψη και τη φαντασία, καθώς οι μικροί αναγνώστες ταξιδεύουν σε διαφορετικούς κόσμους, γνωρίζουν νέους χαρακτήρες και έρχονται σε επαφή με ποικίλες εμπειρίες και πολιτισμούς.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο παιδαγωγικός ρόλος της φιλαναγνωσίας. Μέσα από τις ιστορίες, τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα έννοιες όπως η φιλία, η συνεργασία, ο σεβασμός και η διαφορετικότητα. Οι λογοτεχνικοί ήρωες συχνά λειτουργούν ως πρότυπα, βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση και να αντιληφθούν διαφορετικές οπτικές της ζωής. Η καλλιέργεια της αγάπης για το βιβλίο συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Τα παιδιά μαθαίνουν να προβληματίζονται, να θέτουν ερωτήματα και να αναζητούν απαντήσεις, διαμορφώνοντας σταδιακά μια πιο ενεργή και συνειδητή στάση απέναντι στη γνώση και στον κόσμο γύρω τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας αποτελεί βασικό στόχο της εκπαίδευσης και συνδέεται με δράσεις όπως ο εορτασμός της Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, που υπενθυμίζει τη σημασία της ανάγνωσης στη ζωή των παιδιών και ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας διαχρονικής σχέσης με το βιβλίο. Μέσα από το διάβασμα, τα παιδιά δεν αποκτούν μόνο γνώσεις, αλλά και τα εφόδια για να γίνουν σκεπτόμενοι, δημιουργικοί και ενεργοί πολίτες.