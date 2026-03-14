Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Δύο άνδρες, ηλικίας 56 και 47 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική. Ο 56χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε το ταξί του για τη μεταφορά και τη διακίνηση των ουσιών.

Οι αρχές τον εντόπισαν στον Πειραιά, όπου μέσα στο ταξί βρέθηκε συσκευασία με 100 γραμμάρια κοκαΐνης που προοριζόταν για πώληση. Την ίδια στιγμή, ο 47χρονος συνελήφθη σε αυτοκίνητο να έχει μαζί του δύο συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους περίπου 1,12 κιλών, τις οποίες είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 56χρονο.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του οδηγού ταξί, όπου εντοπίστηκαν δεκάδες συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους περίπου 49 κιλών, καθώς και μία επιπλέον ποσότητα 740 γραμμαρίων. Συνολικά οι αστυνομικοί κατέσχεσαν περισσότερα από 51 κιλά κάνναβης, 100 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο οχήματα, χρηματικό ποσό 1.535 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, ο 56χρονος φέρεται να διακινούσε κάνναβη προς 2.000–3.000 ευρώ το κιλό και κοκαΐνη προς 60–80 ευρώ το γραμμάριο σε διάφορους αγοραστές στην Αττική.