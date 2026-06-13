Σύμφωνα με τον δήμο Σύρου - Ερμούπολης, πρόκειται για μια σημαντική επιλογή καθώς ο Γαλησσάς περιλαμβάνεται στις πέντε τοπικές κοινότητες της χώρας που προτάθηκαν για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη διεθνή αυτή διαδικασία.

Ο Γαλησσάς του δήμου Σύρου - Ερμούπολης συγκαταλέγεται στις ελληνικές υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν στην πρωτοβουλία «Best Tourism Villages 2026» του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, UN Tourism.

Οι ελληνικές υποψηφιότητες που προκρίθηκαν είναι:

Γαλησσάς, δήμου Σύρου - Ερμούπολης

Ελάτη, δήμου Πύλης Τρικάλων

Ερμιόνη, δήμου Ερμιονίδας

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Κεφαλόβρυσο, δήμου Τριφυλίας

Πατρικά, δήμου Χίου.

Το "Best Tourism Villages" είναι μια διεθνής πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που αναδεικνύει χωριά και μικρές κοινότητες από όλο τον κόσμο, οι οποίες ξεχωρίζουν όχι μόνο για την ομορφιά τους, αλλά και για την ιστορία, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, τη φυσική τους ταυτότητα, τη φιλοξενία, τη συμμετοχή των κατοίκων και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουν τον τουρισμό με σεβασμό στον τόπο τους.

«Η επιλογή του Γαλησσά αποτελεί μια όμορφη και ουσιαστική αναγνώριση για τον τόπο μας. Ένας οικισμός της Σύρου, με φυσική ομορφιά, ιστορία, παραλία, παραδόσεις, αγροτική και τοπική ζωή, γαστρονομία, προσβασιμότητα και ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους, μπαίνει σε μια διεθνή διαδικασία αξιολόγησης και προβολής. Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τον Γαλησσά. Αφορά συνολικά τη Σύρο. Δείχνει ότι το νησί μας έχει χωριά, κοινότητες και ανθρώπους που αξίζει να προβληθούν έξω από τα όρια του τόπου μας. Για τον δήμο Σύρου - Ερμούπολης, η συμμετοχή αυτή αποτελεί τιμή, αλλά και ευθύνη. Είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε μια πιο αυθεντική πλευρά της Σύρου: τη Σύρο των χωριών, της φιλοξενίας, της τοπικής ζωής, της ιστορίας, της παράδοσης και της καθημερινής προσπάθειας των ανθρώπων της» αναφέρεται στην ανακοίνωση.