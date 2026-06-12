Η παραλία Ντουλάπι στην Σαλαμίνα είναι ο ιδανικός προορισμός για χαλαρές βουτιές σε γαλαζοπράσινα νερά.

Λίγα μόλις χιλιόμετρα από την Αθήνα, στην Σαλαμίνα κρύβεται η παραλία Ντουλάπι που δύσκολα θα πίστευε κανείς ότι βρίσκεται τόσο κοντά στην πρωτεύουσα. Από ψηλά, μέσα από εντυπωσιακά drone πλάνα, αποκαλύπτεται ένα τοπίο που θυμίζει καλοκαιρινό προορισμό πολύ πιο μακρινό, με νερά σε αποχρώσεις του γαλάζιου και του τιρκουάζ που παραπέμπουν σε «Καραϊβική».

Η παραλία παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση της ηρεμίας και της φυσικής της ομορφιάς. Δεν πρόκειται για οργανωμένη ακτή με έντονη τουριστική ανάπτυξη, αλλά για ένα σημείο που διατηρεί πιο αυθεντικό χαρακτήρα, ιδανικό για όσους αναζητούν χαλάρωση μακριά από την πολυκοσμία. Η ακτογραμμή συνδυάζει άμμο και βότσαλο, ενώ τα νερά βαθαίνουν ομαλά, προσφέροντας ευχάριστη εμπειρία κολύμβησης. Το τοπίο γύρω από την παραλία, με χαμηλή δόμηση και φυσική βλάστηση, ενισχύει ακόμη περισσότερο την αίσθηση καλοκαιρινής απόδρασης.

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Το κρυφό διαμάντι του Σαρωνικού

Η παραλία απέχει από την Αθήνα περίπου 39 χιλιόμετρα, με χρόνο διαδρομής γύρω στη 1 ώρα και 20 λεπτά. Από τα Σελήνια βρίσκεται σε απόσταση περίπου 8,2 χιλιομέτρων, δηλαδή περίπου 16 λεπτά, ενώ από τα Παλούκια, το λιμάνι της Σαλαμίνας, απέχει περίπου 13,2 χιλιόμετρα, με χρόνο διαδρομής περίπου 22 λεπτά. Αν βρεθείτε στη Σαλαμίνα και θέλετε μια ήρεμη βουτιά σε ένα όμορφο σημείο του Σαρωνικού, η παραλία Ντουλάπι είναι μια στάση που αξίζει να κάνετε. Το συγκεκριμένο σημείο του Σαρωνικού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο εύκολα μπορεί κανείς να βρει μικρές «κρυφές» ομορφιές δίπλα στην πόλη, χωρίς μεγάλες μετακινήσεις ή πολύωρα ταξίδια. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τα πλάνα μιας παραλίας που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από νησιωτικό τοπίο μακρινού προορισμού.

{https://www.youtube.com/watch?v=7AgRxZSFg0M}