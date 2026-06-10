Αν επιθυμείτε η Κυριακάτικη εκδρομή στην παραλία να αποκτήσει μία διαφορετική υπόσταση τότε θα πρέπει να ανακαλύψετε έναν τόπο, μόλις 1,5 ώρα από το κέντρο της Αθήνας, που ξεχωρίζει για την ιστορική του σημασία, το φυσικό του τοπίο και μακραίωνη σύνδεση με το παρελθόν.

Στην βορειοανατολική πλευρά του Κορινθιακού κόλπου, κάτω από μία καταπράσινη κοιλάδα, μόλις μιάμιση ώρα μακριά από την Αθήνα, απλώνεται μία εντυπωσιακή παραλία με πλούσια φυσική ομορφιά και μακραίωνη ιστορία στον χρόνο.

Η παραλία Λιβαδόστρας, απλώνεται ανάμεσα στις πλαγιές του Κιθαιρώνα με την έντονη βλάστηση και του όρους Κορομπλί και αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο εντυπωσιακές πλευρές της χώρας κοντά στην πρωτεύουσα.

Η τοποθεσία είναι γνωστή και ως Riva d’ Ostria, μία ονομασία που της «χάρισαν» οι Καταλανοί και στα ελληνικά μεταφράζεται ως το «Πέρασμα του Λίβα», λόγω του νοτιοδυτικού ανέμου που διαπερνά τον Κορινθιακό κόλπο.

Riva d’ Ostria – Η εντυπωσιακή παραλία του Κορινθιακού με την πλούσια ιστορία

Η παραλία πλέον είναι γνωστή με την ονομασία Λιβαδόστρας, ένα τοπωνύμιο άμεσα συνδεδεμένο με την τη Riva d’ Ostria και τους ανέμους που διαπερνούν τον κόλπο.

Η έκταση της ακτής δεν ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο, περίπου, και ξεχωρίζει για την παχιά, χρυσή άμμο, τα καθαρά νερά και το φυσικό τοπίο που κυριαρχεί. Αποτελεί μία από τις πιο γνωστές παραλίες των Πλαταιών και αγαπημένο προορισμό όσους αναζητούν ηρεμία κοντά στην Αθήνα.

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Παρά το γεγονός ότι το τοπίο μπορεί να μαγέψει κάθε επισκέπτη, η ιστορία του τόπου κινεί το ενδιαφέρον. Σε κοντινή απόσταση, στην ανατολική πλευρά του οικισμού κυλά ο ποταμός Ωερόη, προσφέροντας μία διαφορετική διάσταση στη συνολική εικόνα.

Το ενδιαφέρον ωστόσο βρίσκεται στο γεγονός ότι στην ανατολική πλευρά του όρους Κορομπλί, σώζονται μέχρι και σήμερα ερείπια από την Αρχαία Ακρόπολη της αρχαίας τοποθεσίας, Κρεύσιδος. Σύμφωνα μάλιστα με το βίντεο που ακολουθεί, στο ίδιο σημείο διατηρείται σε σχεδόν, άριστη κατάσταση τμήμα του οχυρωματικού τείχους που σε μήκος αγγίζει τα 300 μέτρα, καθώς και πύργοι που χρονολογούνται στον 4ο αιώνα π.Χ.

Η ιστορία του τόπου ωστόσο δεν σταματά εδώ καθώς το άγαλμα του Ποσειδώνα που βρέθηκε στην περιοχή, συνδέει την Λιβαδόστρα με το παρελθόν, τη μυθολογία και την ιστορία της χώρας.

Συγκεκριμένα, το 1898, μέσα από τη θάλασσα ανασύρθηκε το εν λόγω χάλκινο άγαλμα ύψους 1,18 μέτρων, που χρονολογείται περί το 500 π.Χ και σήμερα εκτίθεται στη Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Αντίστοιχα, απέναντι από την Ακρόπολη της Κρεύσιδος, στο λόφο «Σίζι», σώζεται μεσαιωνικός πύργος του 14ου αιώνα, υπενθυμίζοντας για μία ακόμη φορά την μακραίωνη σύνδεση του τόπου με την ιστορία.

{https://www.youtube.com/watch?v=VH0eBlgDwko}

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η κοιλάδα και το φυσικό λιμάνι εκμεταλλευόταν από το οθωμανικό κράτος και τα έσοδα από τις δραστηριότητες εκεί δίνονταν ως ανταμοιβή σε αξιωματικού ή στρατιωτικούς. Κατά το 1821 και μετά από βασιλικό διάταγμα η περιοχή παραχωρήθηκε ολοκληρωτικά στον αγωνιστή και μετ’ έπειτα στρατηγό Σπυρίδωνα Σπυρομήλιο.

Το 1991 η Λιβαδόστρα, αναγνωρίστηκε επίσημα ως οικισμός της Βοιωτίας και υπάγεται διοικητικά στην Τοπική Κοινότητα Λεύκτρων της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων. Παρά τον μικρό της πληθυσμό, διατηρεί αναλλοίωτη την αυθεντικότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.