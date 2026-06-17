Η δράση υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και το Κέντρο Υγείας της περιοχής, εξασφαλίζοντας τις βέλτιστες συνθήκες για την υποδοχή και εξέταση των πολιτών.

Με ιδιαίτερη θέρμη υποδέχθηκαν οι κάτοικοι της Νεάπολης Βοιών Λακωνίας το ιατρικό κλιμάκιο του Ομίλου Hellenic Healthcare Group (HHG), που επισκέφθηκε την περιοχή το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παντού».

Γιατροί, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των Θεραπευτηρίων, Metropolitan Hospital, Υγεία και Metropolitan General μετέβησαν στην περιοχή, με το εξειδικευμένο ιατρικό κλιμάκιο να διενεργεί δωρεάν κλινικό και προληπτικό έλεγχο στους κατοίκους της περιοχής. Αγγειοχειρουργός, Καρδιολόγος, Ορθοπαιδικός, Χειρουργός Μαστού και Ωτορινολαρυγγολόγος πραγματοποίησαν περισσότερους από 300 ιατρικούς ελέγχους.

Η δράση υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και το Κέντρο Υγείας της περιοχής, εξασφαλίζοντας τις βέλτιστες συνθήκες για την υποδοχή και εξέταση των πολιτών.

Αξίζει να επισημανθεί ότι μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 34 εθελοντικές εκστρατείες του Ομίλου, έχουν εξεταστεί 14.729 κάτοικοι και έχουν διενεργηθεί 52.755 ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις στις ακόλουθες περιοχές: Λειψοί-Αγαθονήσι, Αχίλλειο-Άγιοι Θεόδωροι, Ναύπακτος, Λεχαινά-Βάρδα, Παπάδες-Αγία Άννα Ευβοίας, Γραβιά-Δελφοί, Ροβιές-Μαντούδι Ευβοίας, Δημητσάνα Αρκαδίας, Υπάτη-Παύλιανη, Κόνιτσα, Τζια, Άγιος Δημήτριος-Πόθι Ευβοίας, Στυμφαλία-Φενεός Ορεινής Κορινθίας, Στρόπονες-Μετόχι Ευβοίας, Σκύρος, Καρπενήσι, Κάρπαθος, Καλάβρυτα, Καλαμπάκα, Λέρος, Τήλος, Νίσυρος, Άργος Ορεστικό, Σύμη, Αργιθέα Αγράφων, Κάσος, Αστυπάλαια, Σίφνος, Βόνιτσα, Φαρκαδόνα Θεσσαλίας, Κρέστενα Ηλείας, Μήλος, Μεγανήσι και Νεάπολη Βοιών. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος HHG υποστηρίζει τα Κέντρα Υγείας και τα Ιατρεία με ιατρικό εξοπλισμό, καθώς και με φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό.

Το πρόγραμμα «Παντού» συνεχίζει δυναμικά το ταξίδι του, με επόμενο σταθμό τη Λήμνο!

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Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου 2026, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας, η ομάδα του HHG θα βρεθεί δίπλα στους κατοίκους του νησιού, προσφέροντας δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και υπηρεσίες πρόληψης, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.