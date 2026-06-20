Το Πήλιο θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλής προορισμούς τόσο για τις χειμερινές όσο και για τις καλοκαιρινές αποδράσεις. Ωστόσο λίγοι γνωρίζουν ότι στα παράλιά του απλώνεται ένα μικρό κατάφυτο νησί με ήσυχο και παραδοσιακό χαρακτήρα.

Ένα από τα λιγότερα γνωστά νησιά της Ελλάδας, παραμένει μέχρι και σήμερα το Παλαιό Τρίκερι, ένας μικρός καταπράσινος τόπος που εντοπίζεται στην είσοδο του Παγασητικού.

Δεν είναι λίγοι όσοι μπερδεύουν το νησί με τον απέναντι οικισμό που φέρει το όνομα Τρίκερι από τον οποίο πήρε και όνομά του. Το Τρίκερι, είναι ένα παραδοσιακό χωριό χτισμένο αμφιθεατρικά στις Νότιες ακτές του Πηλίου, ενώ το Παλαιό Τρίκερι εντοπίζεται λίγα χιλιόμετρα μακριά.

Παλαιό Τρίκερι – Το ήσυχο νησί του Παγασητικού

Το Παλαιό Τρίκερι αποτελεί το μοναδικό κατοικήσιμο νησί του Παγασητικού Κόλπου και ξεχωρίζει για τον αυθεντικό του χαρακτήρα και την ηρεμία που παρέχει στους επισκέπτες.

Σε έκταση δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, ωστόσο μέσα σε λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα περιλαμβάνει όμορφες γωνιές, γραφικά λιθόστρωτα και ένα καταπράσινο τοπίο.

Η πρόσβαση στο νησί γίνεται από το λιμανάκι της Αγίας Κυριακής Τρικέρων με μικρά επιβατικά σκάφη, σε μια σύντομη διαδρομή λίγων λεπτών και οι μετακινήσεις σε αυτό γίνονται αποκλειστικά με τα πόδια ή ποδήλατα, καθώς δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα.

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Το φυσικό του περιβάλλον αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του. Πεύκα και ελαιόδεντρα συνθέτουν μία καταπράσινη εικόνα με τη σκιά από την έντονη βλάστηση να φτάνει μέχρι και στις παραλίες του νησιού, δημιουργώντας ένα ειδυλλιακό σκηνικό.

Μικροί κολπίσκοι και ήρεμες παραλίες προσφέρουν τις ιδανικές συνθήκες για κολύμπι σε έναν τόπο που μένει ανέγγιχτος από τον χρόνο και τους έντονους τουριστικούς ρυθμούς της χώρας.

Λόγω της έντονης βλάστησης αποκαλύπτονται μονοπάτια ιδανικά για πεζοπορίες, σε διαδρομές που προσφέρουν πανοραμική θέα προς τον Παγασητικό, μέχρι και τις ακτές του Πηλίου.

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Η Ιστορία του νησιού

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κέντρο του νησιού βρίσκεται η Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας, ένα μοναστήρι που χρονολογείται περί τον 19ο αιώνα και θεωρείται σημαντικό θρησκευτικό σημείο νησιού.

Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, το Παλαιό Τρίκερι χρησιμοποιήθηκε ως τόπος εξορίας για χιλιάδες γυναίκες, γεγονός που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη του τόπου.

Σήμερα ωστόσο, το νησί είναι ευρέως γνωστό σε όσους αναζητούν ήρεμες διακοπές μακριά από την πολυκοσμία.

Στο σημείο εντοπίζονται παραθαλάσσιες ταβέρνες που σερβίρουν φρέσκο ψάρι, ενώ η απουσία της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για ξεκούραση και χαλάρωση.

Έτσι, αν και το Παλαιό Τρίκερι δεν συγκαταλέγεται στους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, αποτελεί ένα καλά κρυμμένο διαμάντι του Παγασητικού. Ένας τόπος που η φύση και η απόλυτη ηρεμία κυριαρχούν.