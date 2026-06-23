Γιατί κατηγορεί αρμόδιο υπουργό- Τι λέει το Μαξίμου

Έξαλλος μαθαίνουμε ότι είναι ο Δ. Αβραμόπουλος από το γεγονός ότι έμαθε από τα ΜΜΕ και όχι από την κυβέρνηση ότι έχει σταλεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από τις Βρυξέλλες για το Qatargate. Συγκεκριμένα έχει ενοχληθεί επειδή ο αρμόδιος υπουργός που παρέλαβε το ένταλμα σύλληψης δεν σκέφθηκε να τον ενημερώσει προσωπικά.

Τώρα σε ό,τι αφορά το πως υποδέχθηκε η κυβέρνηση την «είδηση», πληροφορίες του Dnews αναφέρουν ότι εκ πρώτης όψεως δεν βλέπουν κάτι επιβαρυντικό για τον πρώην Επίτροπο. Τουλάχιστον, όχι από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής.

E.Σ.