Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

Η Νέα Αριστερά ζητά από την ελληνική κυβέρνηση «να μην διανοηθεί να δώσει ασυλία στον Δημήτρη Αβραμόπουλο».

Χαρακτηριστικά, η Νέα Αριστερά αναφέρει:

«Οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις των τελευταίων 24ωρών για τις έρευνες των βελγικών αρχών για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του ίδιου του βουλευτή της ΝΔ, αλλά και της κυβέρνησης.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν ο μοναδικός που πληρωνόταν για την συμμετοχή του στο ΔΣ της ύποπτης ΜΚΟ “Fight Impunity”, συναντούσε ευρωπαίους αξιωματούχους χωρίς να έχει δηλωθεί επακριβώς το αντικείμενο των συναντήσεων, είχε επικοινωνίες με την Εύα Καϊλή σχετικά με αιτήματα του Κατάρ και άλλων χωρών του Κόλπου, ενώ σε κρατική εταιρία της ίδιας χώρας εργάζεται σήμερα στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία, που πρέπει να διερευνηθούν άμεσα και χωρίς εμπόδια, ώστε να αποσαφηνιστεί εάν ο πρώην επίτροπος και σημερινός βουλευτής συμμετείχε σε παράνομο δίκτυο επιρροής και lobbying για λογαριασμό του Κατάρ και άλλων κρατών.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι βουλευτές της ΝΔ και οι δικαστικές αρχές της χώρας μας δεν πρέπει καν να διανοηθούν να μπουν εμπόδιο στις έρευνες των αρχών του Βελγίου για την ανάμιξή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο “Qatargate”. Πρέπει να αρθεί άμεσα η ασυλία του, να απορριφθεί το αίτημά του στον Άρειο Πάγο, να οδηγηθεί στο Βέλγιο και να ελεγχθεί για όσα του καταλογίζονται.

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Να μην σκεφτεί καν η κυβέρνηση Μητσοτάκη και το παρα-σύστημά της να συγκαλύψουν την υπόθεση και να παράσχουν ακόμα μια ιδιότυπη ασυλία σε βουλευτή της ΝΔ».

Υπενθυμίζεται πως αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε δικονομικό μέσο προκειμένου να αποφύγει την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του για την υπόθεση του Qatargate είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Λίγες ώρες μετά τη δήλωσή του που σχολιάστηκε έντονα και στην οποία ανέφερε «δε θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά», στέλνοντας σαφές μήνυμα ποια θα είναι η στάση του στο εξής, ο κ. Αβραμόπουλος προσέφυγε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές.