«Πρέπει να εκπέμψουμε όλοι οι πολιτικοί ότι προφανώς συμμορφωνόμαστε σε αυτό που εμείς οι ίδιοι νομοθετούμε», τόνισε με δηκτικό τρόπο η Άννα Ευθυμίου.

«Με εξέπληξαν αρνητικά οι εκφράσεις του κ. Αβραμόπουλου, μπορεί να αισθάνεται ότι πνίγεται από την άδικη αυτή την κατάσταση αλλά πολλές φορές έτσι χάνεις και το δίκιο σου. Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, πολιτικός, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος», δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, στα Παραπολιτικά 90,1 και πρόσθεσε ότι υπάρχει ένα θέμα ηθικής απαξίας, αλλά η ΝΔ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο νέο κόμμα Σαμαρά είπε ότι δεν είναι ευχάριστη κατάσταση, πληγώνει τους ψηφοφόρους της ΝΔ, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και αντανακλαστικά συσπείρωσης. Αναφερόμενη, τέλος, στο κόμμα Τσίπρα είπε ότι κρύβει τη δυσκολία της πραγματικής κατάστασης πίσω από την ευκολία των λόγων.

Αναλυτικά:

Για την υπόθεση Αβραμόπουλου

«Είναι διαφορετική η ουσία της υπόθεσης στην οποία έχει πει ότι είναι φορολογημένα, είναι δηλωμένα, έχει πάρει την άδεια από την κα Φον Ντερ Λάιεν να συμμετάσχει είναι διαφορετική η ουσία αλλά και διαφορετική η επικοινωνία του ζητήματος. Εμένα με εξέπληξε αρνητικά οι εκφράσεις ότι «αυτό είναι μπούρδες και δεν μπορώ σε κανέναν κερατά», μπορεί να αισθάνεται ότι πνίγεται από την άδικη αυτή την κατάσταση αλλά πολλές φορές έτσι χάνεις και το δίκιο σου. Θεωρώ όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, πολιτικός, οφείλεις άμεσα να κάνεις ότι επιτάσσει ο νόμος δηλαδή σε κάλεσαν οι Αρχές οφείλεις να παρουσιαστείς και να δώσεις εξηγήσεις κι αν πιστεύεις ότι έχουν άδικο αυτό είναι στο χέρι σου να το ανατρέψεις αλλά με ένα τρόπο ο οποίος να συνάδει με την αίσθηση αυτού που πρέπει να εκπέμψουμε όλοι οι πολιτικοί ότι προφανώς συμμορφωνόμαστε σε αυτό που εμείς οι ίδιοι νομοθετούμε».

Για το αν η υπόθεση αυτή έβλαψε τη ΝΔ, απάντησε: «Υπάρχει ένα θέμα ηθικής απαξίας σε αυτό αλλά η ΝΔ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή ο κ. Χρυσοχοϊδης είπε πως εξελίχθηκε διαδικαστικά η όλη υπόθεση, ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκε σχετικά και είπε πρέπει να υπακούμε στις Αρχές σε οτιδήποτε μας λένε και στο νόμο άρα υπήρχε μια διαφορετική γραμμή. Υπάρχει θέμα ηθικής απαξίας και για τον γηγενή Νεοδημοκράτη προφανώς αλλά η κυβέρνηση σε αυτό διαχώρισε τη θέση της».

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Κόμμα Σαμαρά

«Δεν είναι ευχάριστη κατάσταση, εννοείται ότι μας πληγώνει. Αυτό που μου λένε οι ψηφοφόροι μας είναι ότι αισθάνονται πληγωμένοι εάν ο κ. Σαμαράς προβεί σε ένα κόμμα το οποίο ενδεχομένως πληγώσει την ΝΔ και κάνει κακό στην παράταξη. Δεν θέλουμε να πληγώνεται η παράταξη από έναν άνθρωπο που την τίμησε πάρα πολύ ως πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος της παράταξης επομένως αυτό μπορεί να δημιουργήσει και αντανακλαστικά συσπείρωσης. Δεν ξέρουμε από που θα συγκεντρώσει τους ψηφοφόρους του το ενδεχόμενο κόμμα του κ. Σαμαρά».

Για τον Κώστα Καραμανλή

«Ο κ. Καραμανλής είναι η ψυχή της παράταξης. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη πολιτική εμβέλεια στην παράταξή μας, είναι κόμματι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ψυχή της παράταξης εννοείται ότι τον θέλουμε μαζί μας. Είμαστε μια Κεντροδεξιά παράταξη που οφείλουμε να προχωρήσουμε συντεταγμένα στις εκλογές γιατί είναι δύσκολη εκλογική αναμέτρηση και κρίσιμη».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

«Το σύνολο της αντιπολίτευσης και το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα κρύβει τη δυσκολία της πραγματικής κατάστασης πίσω από την ευκολία των λόγων. […] Είναι εύκολα τα λόγια και δύσκολα να μπορέσεις να βρεις δημοσιονομικό χώρο, δεν είναι εύκολη κατάσταση. Σας το λέω κι εγώ που μέσα από ένα πολύ νευραλγικό χαρτοφυλάκιό της κοινωνικής ασφάλισης παλεύουμε με νούμερα για να μπορέσουμε να δώσουμε κάτι, θέλω να πω ότι είναι εύκολο να το λες από έξω αλλά όταν μέσα καλείσαι να το διαχειριστείς πρέπει να έχεις ρεαλιστικές λύσεις που να μπορούν να πείσουν τον ελληνικό λαό και να είναι και κοστολογημένο».