Η έβδομη ταινία «Ο Εξορκιστής, «Exorcist: Martyrs», θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2027.

Η νέα, επερχόμενη ταινία «Ο Εξορκιστής» του Μάικ Φλάναγκαν, με την Σκάρλετ Γιόχανσον φαίνεται να έχει επίσημο τίτλο. Μια ενημέρωση στην ιστοσελίδα της εταιρείας παραγωγής του Φλάναγκαν, Red Room Pictures, μάλλον επιβεβαιώνει τις φήμες για τον τίτλο της επερχόμενης νέας εκδοχής του «Εξορκιστή» ο οποίος είναι «Exorcist: Martyrs».

Στο reboot πρωταγωνιστεί η Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία αναμένεται να υποδυθεί μια «νεοσύλλεκτη ντετέκτιβ» σε μια μικρή πόλη αναλαμβάνοντας μια υπόθεση που αφορά «αδιανόητο σκοτάδι».

Η ταινία φαίνεται να μην έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες της σειράς· πρόκειται για μια εντελώς νέα ιδέα, την οποία ο Φλάναγκαν επεδίωξε σκόπιμα να κρατήσει μακριά από την ιστορία του franchise.

Επίσης, του δόθηκε «απόλυτη δημιουργική ελευθερία» για αυτό το επόμενο κεφάλαιο της σειράς, καθώς η Universal και η Blumhouse βασίζονται σε αυτόν για να επιστρέψει ο Εξορκιστής στις επιτυχίες, μετά την καταστροφή που σκηνοθέτησε ο Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν.



Μετά την αρνητική υποδοχή της ταινίας του «Exorcist: Believer», κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι θα γινόταν ριζική αναδιάρθρωση του δημιουργικού πλαισίου για τις επόμενες δύο ταινίες. Η ταινία «Exorcist: Believer» δέχτηκε αρνητική υποδοχή τόσο από τους κριτικούς (22% στο RT) όσο και από το κοινό (βαθμολογία «C» στο CinemaScore) και τελικά απέφερε έσοδα μόλις 136 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η σειρά ταινιών «Ο Εξορκιστής» έχει φτάσει τις έξι ταινίες, με την ταινία του Φλάναγκαν να αποτελεί την έβδομη. Αν και η σειρά έχει γνωρίσει τις καλές και τις κακές της στιγμές, το αρχικό κλασικό φιλμ του 1973 παραμένει αξεπέραστο στα μάτια και τις καρδιές των περισσότερων θεατών.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η Blumhouse είχε αρχικά ορίσει την κυκλοφορία της ταινίας για τον Μάρτιο του 2026, ωστόσο τα σχέδια ματαιώθηκαν και έτσι κυκλοφορία της έχει οριστεί για τις 12 Μαρτίου 2027.