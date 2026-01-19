Yπομονή έναν χρόνο...

Η νέα ταινία «Ο Εξορκιστής» του Μάικ Φλάναγκαν, με την Σκάρλετ Γιόχανσον απέκτησε ημερομηνία πρεμιέρας.

Ο Μάικ Φλάναγκαν θα κυκλοφορήσει το ατιτλοφόρητο ριμέικ του Εξορκιστή στους κινηματογράφους στις 12 Μαρτίου 2027, σύμφωνα με το Deadline. Σημειώνεται ότι η Universal αρχικά είχε προγραμματίσει την κυκλοφορία της ταινίας για φέτος και συγκεκριμένα για τις 13 Μαρτίου 2026.

Ο Φλάναγκαν, εκτός από τη σκηνοθεσία, έχει επίσης αναλάβει το σενάριο και την παραγωγή της ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστούν η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Τζέικομπ Τζουπ.

Η Universal περιγράφει την επερχόμενη ταινία ως μια «ριζική νέα προσέγγιση» στο franchise και ενημερώνει ότι θα διαδραματίζεται στο ίδιο σύμπαν με την ταινία του 1973, ωστόσο δεν θα αποτελεί κάποιο σίκουελ του Believer που κυκλοφόρησε το 2023, το οποίο απέφερε 136,2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Το στούντιο αναφέρει επίσης ότι το ριμέικ αφηγείται μια εντελώς νέα ιστορία που δεν σχετίζεται με προηγούμενες προσθήκες στο franchise.

Πέρα από αυτά, λεπτομέρειες της πλοκής και επιπλέον μέλη του καστ δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής, ενώ όπως γνωρίζουμε, τα γυρίσματα της ταινία θα πραγματοποιηθούν στη Νέα Υόρκη.

Όσον αφορά τη συμμετοχή της Γιόχανσον στο πρότζεκτ, ο Φλάναγκαν -γνωστός για τις ταινίες Doctor Sleep και The Life of Chuck, δήλωσε στο Variery: «Η Σκάρλετ είναι μια λαμπρή ηθοποιός [...] δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο χαρούμενος».

Η Universal, η Peacock και η Blumhouse απέκτησαν τα δικαιώματα του franchise Ο Εξορκιστής από την Morgan Creek το 2021 για περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια. Η συμφωνία περιελάμβανε σχέδια για μια νέα τριλογία η οποία ξεκίνησε με το The Exorcist: Believer σε σκηνοθεσία Ντέιβιν Γκόρντον Γκριν και συνεχίζεται με το ριμέικ του Μάικ Φλάναγκαν, το οποίο δεν είναι άμεσο σίκουελ.