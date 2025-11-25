Η ταινία θα είναι μια ολοκαίνουρια ιστορία στο σύμπαν του Εξορκιστή.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία «Ο Εξορκιστής» σε σκηνοθεσία, σενάριο και παραγωγή (τα κάνει όλα και συμφέρει) Μάικ Φλάναγκαν.

Universal και Blumhouse ζωντανεύουν για ακόμα μια φορά (έχει χαθεί το μέτρημα πλέον), την θρυλική και αξεπέραστη ταινία του Γουίλιαμ Φρίντκιν που κυκλοφόρησε το 1973, γνώρισε τεράστια επιτυχία και κέρδισε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Ο επερχόμενος Εξορκιστής ο οποίος περιγράφεται ως μια «ριζική νέα προσέγγιση» στο franchise, θα διαδραματίζεται στο ίδιο σύμπαν με την ταινία του 1973 ωστόσο δεν θα αποτελεί κάποιο σίκουελ του Believer που κυκλοφόρησε το 2023, αλλά θα είναι μια καινούρια ιστορία. Πέρα από αυτό, λεπτομέρειες της πλοκής και επιπλέον μέλη του καστ δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμή. Τα γυρίσματα της ταινία θα πραγματοποιηθούν στη Νέα Υόρκη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Universal ξόδεψε το εκπληκτικό ποσό 400 εκατομμυρίων δολαρίων το 2021 για να αγοράσει τα δικαιώματα μιας νέας τριλογίας Εξορκιστή. H πρώτη ταινία της τριλογίας με τίτλο «Ο Εξορκιστής: Πιστός» του 2023 σε σκηνοθεσία Ντέιβιν Γκόρντον Γκριν, σημείωσε μια μέτρια πορεία και το πιθανότερο είναι να μην τη θυμάται κανείς σήμερα.

Όσον αφορά τη συμμετοχή της Γιόχανσον στο πρότζεκτ, ο Φλάναγκαν -γνωστός για τις ταινίες Doctor Sleep και The Life of Chuck, δήλωσε στο Variery: «Η Σκάρλετ είναι μια λαμπρή ηθοποιός [...] δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο χαρούμενος».