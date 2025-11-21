Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτει πώς έχει προσεγγίσει τα «μυθολογικά στοιχεία» της «Οδύσσειας» του Ομήρου.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, κάνει μια σημαντική στροφή προς το φανταστικό, στην πολυαναμενόμενη διασκευή της Οδύσσειας του Ομήρου. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης των ταινιών Oppenheimer, The Dark Knight και Inception είναι γνωστός για την αφοσίωσή του σε πιο ρεαλιστικές ιστορίες. Άρα εύλογα οι θεατές αναρωτιούνται πώς ακριβώς θα προσεγγίσει το Ομηρικό έπος. Την απάντηση δίνει ο ίδιος ο Νόλαν και αυτό που έχει να πει, ίσως ανησυχήσει τους φαν του φανταστικού.

Σε συνέντευξή του στο Empire, ο Νόλαν αποκαλύπτει ότι η προσέγγισή του στα «μυθολογικά στοιχεία» ανταποκρίνεται στην επιθυμία του να διατηρήσει τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά, με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη να εξηγεί ότι θα απεικονίσει στοιχεία, όπως τους θεούς, με «κάπως ρεαλιστικό τρόπο».



«Ένα από τα πράγματα που έπρεπε να λύσω ήταν πώς να προσεγγίσω τα μυθολογικά στοιχεία με έναν τρόπο που να μοιάζει με τον πραγματικό κόσμο. Η μεγάλη δημιουργική ανακάλυψη -όσον αφορά τους αρχαίους θεούς- ήταν ότι όλα όσα εξηγούνται σήμερα από την επιστήμη, κάποτε ήταν υπερφυσικά. Αστραπές, βροντές, σεισμοί, ηφαίστεια... οι άνθρωποι βλέπουν κυριολεκτικά θεούς παντού. Δεν βλέπουν μόνο τα αποδεικτικά στοιχεία της ύπαρξης των θεών, αλλά και τις πράξεις τους. Δεν θέλω να πω πολλά για αυτό, πέρα από το να υποδείξω ότι ναι, οι αποδείξεις του υπερφυσικού είναι παντού γύρω από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της ζωής τους. Και νομίζω ότι είναι πολύ διασκεδαστικό να το αξιοποιήσεις αυτό».

Αν και ίσως δεν είναι σωστό να αμφισβητούμε τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος έχει κερδίσει δισεκατομμύρια δολάρια στο box office και έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε αν η διασκευή της «Οδύσσειας» με «ρεαλιστικό τρόπο» είναι πράγματι η σωστή επιλογή.

Χωρίς αμφιβολία, οι θαυμαστές του έπους του Ομήρου ανυπομονούσαν να δουν τον Νόλαν να «αγκαλιάζει» τη μυθολογία, και ενώ αυτά τα στοιχεία θα συνεχίσουν να παίζουν ρόλο, μπορεί να μην είναι τόσο φανταστικά όσο πολλοί ελπίζουν. Σύμφωνα με όσα λέει ο σκηνοθέτης, δημιουργείται ένας προβληματισμός, καθώς μπορεί να απογοητεύσει εκείνους που αναμένουν ένα έπος φαντασίας γεμάτο μύθους και μαγεία.



«Ο Οδυσσέας, βασιλιάς της Ιθάκης, ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι για να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά τον Τρωικό Πόλεμο», αναφέρει η επίσημη σύνοψη. Με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, η ταινία «The Odyssey» διαθέτει ένα all-star καστ που περιλαμβάνει τους Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, την Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, τη Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη, τη Ζεντάγια ως θεά Αθηνά, τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοο, τον Τζον Μπέρνθαλ ως Μενέλαο και επίσης τους: Μπένι Σάφντι, Λουπίτα Νιόνγκο, Έλιοτ Πέιτζ, Μία Γκοθ, Κόρι Χόκινς, κ.ά.



Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026.