Και τον Ρόμπερτ Πάτινσον στο ρόλο του Αντίνοου.

Νέες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν μας δίνουν την καλύτερη μέχρι στιγμής ματιά στον Ρόμπερτ Πάτινσον και τη Ζεντάγια ως Αντίνοος και θεά Αθηνά, αντίστοιχα.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία του Πάτινσον με τον σκηνοθέτη, μετά το Tenet. O ηθοποιός υποδύεται τον Αντίνοο, έναν από τους μνηστήρες που ανταγωνίζονται για την Πηνελόπη (Αν Χάθαγουεϊ), τη σύζυγο του Οδυσσέα.

Επίσης, άλλες φωτογραφίες από τα γυρίσματα, δείχνουν τη Ζεντάγια ως Αθηνά, στο πλευρό του Ματ Ντέιμον ο οποίος υποδύεται τον πολυμήχανο Οδυσσέα.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα, το Empire δημοσίευσε τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες από την επερχόμενη υπερπαραγωγή, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή του Πάτινσον στο all star cast.

Ο Ματ Ντέιμον ξανασυνεργάζεται με τον Νόλαν μετά τις ταινίες «Interstellar». Ο Τομ Χόλαντ υποδύεται τον γιο του Οδυσσέα, Τηλέμαχο. Στο πολυπληθές καστ συμμετέχουν επίσης οι Άν Χάθαγουεϊ, Λουπίτα Νιόνγκο, Σαρλίζ Θερόν και Τζον Μπέρνθαλ.

Η ταινία «The Odyssey» θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου 2026 από την Universal Pictures.