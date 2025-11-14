Τα γυρίσματα στην ανοιχτή θάλασσα και ένας πραγματικός Δούρειος Ίππος.

O Κρίστοφερ Νόλαν μίλησε στο περιοδικό Empire για την επερχόμενη υπερπαραγωγή του, τη διασκευή της Οδύσσειας του Ομήρου. Στο νέο τεύχος αποκαλύπτονται και οι πρώτες εικόνες από την πολυαναμενόμενη επική ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη.



Για την 13η μεγάλου μήκους ταινία του ως σεναριογράφος-σκηνοθέτης, ο Νόλαν επιστρέφει εκεί όπου όλα ξεκίνησαν – στο έπος του Ομήρου, μία από τις πρώτες ιστορίες η οποία ακολουθεί τον Οδυσσέα (τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον) σε ένα 10ετές ταξίδι με σκοπό να επιστρέψει στη γυναίκα του, την Πηνελόπη, μετά τον Τρωικό Πόλεμο, υπομένοντας απίστευτες δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

«Η Έμμα [Τόμας, παραγωγός και σύζυγος του Νόλαν] το έθεσε καλύτερα όταν ανακοινώσαμε για πρώτη φορά το πρότζεκτ: είναι θεμελιώδες», λέει ο σκηνοθέτης στο Empire. «Περιέχει λίγο από όλα. Εννοώ, περιέχει πραγματικά όλες τις ιστορίες». Ο Νόλαν ονειρεύεται αυτόν τον κόσμο εδώ και δεκαετίες. «Ως σκηνοθέτης, ψάχνεις για κενά στην κινηματογραφική κουλτούρα, πράγματα που δεν έχουν γίνει πριν. Και αυτό που είδα είναι ότι όλα αυτά τα σπουδαία μυθολογικά κινηματογραφικά πρότζεκτ με τα οποία μεγάλωσα – οι ταινίες του Ray Harryhausen και άλλα – δεν είδα ποτέ να γίνονται με το βάρος και την αξιοπιστία που μπορεί να προσφέρει μια παραγωγή μεγάλου προϋπολογισμού και μια μεγάλη IMAX παραγωγή του Χόλιγουντ».



Μια τόσο συγκλονιστική ιστορία απαιτούσε από τον Νόλαν – που πάντα ήταν οπαδός της πρακτικής κινηματογραφικής παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα – να ανεβάσει τον πήχη. Μεγάλες τοποθεσίες, μεγάλα αστέρια, μεγάλο θέαμα. «Γυρίσαμε πάνω από δύο εκατομμύρια πόδια φιλμ», αποκαλύπτει για τις 91 ημέρες των γυρισμάτων [σ.σ μέρος των οποίων έγινε και στην Ελλάδα]. Και το μεγαλύτερο μέρος αυτών γυρίστηκε στον ωκεανό, όπου ο Οδυσσέας σαλπάρει με τους σκληραγωγημένους άντρες του. Είναι αρκετά πρωτόγονο!» εξηγεί ο Νόλαν γελώντας.

Για έναν σκηνοθέτη όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να γυρίσει μια ταινία όπως η Οδύσσεια. Όπως και ο ίδιος ο Οδυσσέας, ο στόχος είναι να πετύχει κάτι μεγάλο και να επιστρέψει στην πατρίδα του. «Είναι απέραντος, τρομακτικός, υπέροχος και ευγενικός, καθώς οι συνθήκες αλλάζουν», λέει ο Νόλαν για τα γυρίσματα την ανοιχτή θάλασσα. «Θέλαμε πραγματικά να αποτυπώσουμε πόσο δύσκολες θα ήταν αυτές οι διαδρομές για τους ανθρώπους. Και το άλμα πίστης που γινόταν σε έναν αχαρτογράφητο, ανεξερεύνητο κόσμο... Αγκαλιάζοντας τη φυσικότητα του πραγματικού κόσμου κατά τη δημιουργία της ταινίας, αφηγείσαι την ιστορία με ενδιαφέροντες τρόπους», σημειώνει και συνεχίζει: «επειδή καθημερινά έρχεσαι αντιμέτωπος με τον κόσμο που σου αντιστέκεται». Είναι κυριολεκτικά ο Νόλαν εναντίον του κόσμου. Και ο νικητής, όπως πάντα, θα είναι ο κινηματογράφος.

Ο Ματ Ντέιμον ξανασυνεργάζεται με τον Νόλαν μετά τις ταινίες «Interstellar» και «Oppenheimer» για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «The Odyssey» στον ρόλο του Οδυσσέα. Ο Τομ Χόλαντ υποδύεται τον γιο του, Τηλέμαχο. Στο πολυπληθές καστ συμμετέχουν επίσης οι Άν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάττινσον, Σαρλίζ Θερόν και Τζον Μπέρνθαλ.



Ο Ντέιμον δήλωσε στο περιοδικό Empire ότι «Η Οδύσσεια» θα είναι «ακριβώς αυτό που περιμένετε από μια καλοκαιρινή ταινία», προσθέτοντας: «Θα είναι μια ταινία με τεράστια ψυχαγωγική αξία. Θα έχει μια μυθική αίσθηση».

«Μπορώ να πω, χωρίς υπερβολή, ότι ήταν η καλύτερη εμπειρία της καριέρας μου», προσθέτει ο Ντέιμον, σημειώνοντας ότι θυμάται όταν εμφανίστηκε μια μέρα στο πλατό και είδε έναν Δούρειο Ίππο σε πραγματικό μέγεθος. «Είδα το άλογο στην παραλία και απλά σκέφτηκα, «Γ@@@@ο». Ήταν τόσο γ@@@@ο».

Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε επίσης ότι η ταινία περιλαμβάνει σημαντικά γεγονότα από το έπος του Ομήρου. Είπε ότι η ιστορία ακολουθεί την επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα του μετά τον Τρωικό Πόλεμο και σημείωσε ότι το σενάριο περιγράφει με λεπτομέρεια στιγμές που αφορούν τον Δούρειο Ίππο, τις Σειρήνες και τον Κύκλωπα. Ο Ντέιμον εξήγησε: «Αν λέει ότι τρέχεις για να σώσεις τη ζωή σου από έναν Κύκλωπα, τότε θα τρέξεις για να σώσεις τη ζωή σου».



Ο Ντέιμον μίλησε ακόμα για σκηνές που σχετίζονται με τις μυθικές περιπέτειες του Οδυσσέα. Είπε ότι το σενάριο δείχνει τον Οδυσσέα δεμένο στον ιστό του καραβιού καθώς περνάει από τις Σειρήνες. «Αν πρόκειται να περάσεις μια υπαρξιακή κρίση καθώς περνάς από τις Σειρήνες και είσαι δεμένος στον ιστό, αυτό είναι εκεί [στην ταινία]». Ο Ντέιμον πρόσθεσε ότι το σενάριο δείχνει κάθε πρόκληση με σαφήνεια και δήλωσε: «Ο Κρις δεν κρύβει τίποτα».

Η ταινία «The Odyssey» θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου 2026 από την Universal Pictures.