Ο Τομ Χόλαντ αποθέωσε την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: «Είναι το καλύτερο σενάριο που διάβασα ποτέ»

Jordan Strauss/Invision/AP Jordan Strauss/Invision/AP
Ο ηθοποιός δήλωσε επίσης ότι τα γυρίσματα για την ταινία ήταν η σπουδαιότερη δουλειά της ζωής του.

Ο Τομ Χόλαντ συνεχίζει να εκφράζει τον θαυμασμό του για την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», η παραγωγή της οποίας ολοκληρώθηκε τον περασμένο μήνα, μετά από έξι μήνες γυρισμάτων σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Αμέσως μετά, ξεκίνησε τα γυρίσματα του «Spider-Man: Brand New Day».

Ο Χόλαντ ο οποίος υποδύεται τον Τηλέμαχο, στην επική μεταφορά του ομηρικού έπους σε δηλώσεις του, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, χαρακτήρισε το σενάριο ως «το καλύτερο που έχω διαβάσει ποτέ».

«Ο Kρις είναι ένας αληθινός συνεργάτης. Ξέρει τι θέλει...αλλά δεν πρόκειται για ένα περιβάλλον που δεν μπορείς να προτείνεις ιδέες ή να αναπτύξεις τους χαρακτήρες με συγκεκριμένους τρόπους» πρόσθεσε ο διάσημος πρωταγωνιστής.

Μετά τη θριαμβευτική πορεία του «Οπενχάιμερ», το επόμενο κινηματογραφικό εγχείρημα του Νόλαν έχει ήδη προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον (Matt Damon), στον εμβληματικό ρόλο του Οδυσσέα ξετυλίγοντας το επίπονο ταξίδι της επιστροφής του ήρωα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν η Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) ως Πηνελόπη, η Zendaya ως θεά Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον στο ρόλο του Ερμή και η Σαρλίζ Θερόν ως μάγισσα Κίρκη.

Το υπόλοιπο καστ αστέρων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Λουπίτα Νιόνγκο , Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Έλιοτ Πέιτζ και Τζον Λεγκουιζάμο.

Ο Χόλαντ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο GQ Sports, τον Ιούλιο, δήλωσε ότι τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» ήταν «η σπουδαιότερη δουλειά της ζωής μου, χωρίς αμφιβολία» και «η καλύτερη εμπειρία που είχα ποτέ σε κινηματογραφικό πλατό».

«Νομίζω ότι η ταινία θα είναι μία εντελώς πρωτόγνωρη εμπειρία για το κοινό» είχε επίσης αναφέρει. «Η συνεργασία με τον Κρις, το να γνωρίσω τον ίδιο και την Έμα [Τόμας] ήταν υπέροχη. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν να δουλεύει όπως αυτοί...το να έχω μια θέση στην πρώτη γραμμή, να συμμετέχω στη διαδικασία, να συνεργάζομαι με έναν γνήσιο μάστορα της τέχνης του και να μαθαίνω από αυτόν ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχα ποτέ», υπογράμμισε.

Όσον αφορά τον «Spider-Man», ο Χόλαντ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα γυρίσματα της τέταρτης σόλο ταινίας της Marvel, σε σκηνοθεσία Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον (Destin Daniel Cretton),

σημειώνοντας στο AFP, ότι «ακόμα νιώθω όπως την πρώτη φορά».

Η «Οδύσσεια» είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026 από την Universal Pictures ενώ το «Spider-Man: Brand New Day» θα ακολουθήσει στις 31 Ιουλίου από τη Sony, σύμφωνα με το Variety.

