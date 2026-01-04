H «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, το σίκουελ του «Ο διάβολος φοράει Prada» και τα «Ανεμοδαρμένα ύψη» είναι μερικές από αυτές.

Μεγάλες παραγωγές, ταινίες με διάσημους πρωταγωνιστές και πολυβραβευμένους σκηνοθέτες περιλαμβάνει το κινηματογραφικού μενού του 2026.

Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, σίκουελ ταινιών που είχαν σημειώσει υψηλές επιδόσεις στο box office, όπως το «Ο διάβολος φοράει Prada 2», αλλά και διασκευές κλασικών λογοτεχνικών έργων, όπως τα «Ανεμοδαρμένα ύψη», αναμένεται να κερδίσουν τις εντυπώσεις και να κόψουν τα περισσότερα εισιτήρια.

Μερικές από αυτές είναι οι παρακάτω:

«Οδύσσεια»

Έχοντας σημειώσει τεράστια επιτυχία με το συγκλονιστικό «Οπενχάιμερ» ο Κρίστοφερ Νόλαν επιχειρεί να ξεπεράσει τον εαυτό του μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη την «Οδύσσεια» του Ομήρου. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή επική περιπέτεια, με τρανταχτά ονόματα, όπως οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο και Ζεντάια και Σαρλίζ Θερόν να συμμετέχουν στο καστ, μια ακριβή υπερπαραγωγή, που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX σε διαφορετικά σημεία του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιουλίου 2026.

«Ο διάβολος φοράει Prada 2»

Είκοσι ολόκληρα χρόνια μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους στο «Ο διάβολος φοράει Prada» η Μέριλ Στριπ και η Αν Χάθαγουεϊ συναντιούνται ξανά στο σίκουελ της ταινίας που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλέον αναμενόμενες του 2026 κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το teaser του σίκουελ, διάρκειας 60 δευτερολέπτων, σημείωσε ρεκόρ φθάνοντας τα 181,5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις 24 ώρες! Στο καστ της ταινίας παραμένουν οι «παλιοί» Έμιλι Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Τίμπορ Φέλντμαν και Τρέισι Τομς, ενώ στις νέες προσθήκες συμπεριλαμβάνονται οι Κένεθ Μπράνα, Lady Gaga, Λούσι Λιου, Τζάστιν Θερού, Μπι Τζέι Νοβάκ, Πολίν Σαλαμέ και Σιμόν Άσλεϊ. Η ταινία θα βγει στις αίθουσες την 1η Μαΐου.

Hamnet

Η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτρια Κλόι Ζάο είναι ανάμεσα στα φαβορί και για τα φετινά χρυσά αγαλματίδια με τη νέα της ταινία «Hamnet», που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’ Φάρελ, με την οποία συνυπογράφει το σενάριο, και φωτίζει άγνωστες πτυχές της προσωπικής ζωής του Σαίξπηρ και της συζύγου του, όπως η τραγική απώλεια του 11χρονου γιού του τους από πανώλη. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας έχουν αναλάβει ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ. Η πρεμιέρα της ταινίας θα γίνει στις 21 Ιανουαρίου.

Ανεμοδαρμένα ύψη

Το πολυδιαβασμένο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ αφηγείται την παθιασμένη αλλά καταδικασμένη αγάπη μεταξύ της Κάθριν Έρνσω και του Χίθκλιφ και στο πως αυτό το άλυτο πάθος καταστρέφει τους ίδιους και πολλούς ακόμα ανθρώπους γύρω τους. Κι αν κρίνουμε από τις σκηνές που είδαμε στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, οι ερωτικές σκηνές που περιλαμβάνει είναι αρκετά τολμηρές. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μάθουμε στις 14 Φεβρουαρίου που θα κυκλοφορήσει η ταινία.

«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»

Όσοι παρακολούθησαν την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του Ολιβιέ Ασαγιάς, πριν λίγους μήνες, στο Φεστιβάλ Βενετίας, έμειναν άφωνοι με την εκπληκτική ομοιότητα του πρωταγωνιστή της, Τζουντ Λο, με τον αληθινό ήρωα στον οποίον αναφέρεται και δεν είναι άλλος από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζουλιάνο ντα Εμπολι, η ταινία του Γάλλου σκηνοθέτη, εξερευνά, παράλληλα με τη διαδρομή του Πούτιν, και σημαντικές πτυχές του σύγχρονου πολιτικού κόσμου. Στο πλευρό του Τζουντ Λο θα δούμε τους Πολ Ντέινο, Αλίσια Βικάντερ, Ζακ Γαλιφιανάκη και Τομ Στάριτ. Η ελληνική πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται στις 19 Μαρτίου 2026.

