Ο Οδυσσέας του Κρίστοφερ Νόλαν απαιτούσε πολλά γένια, πολλή προπόνηση και πολύ αυστηρή δίαιτα.

Ο Ματ Ντέιμον θα είναι ο Οδυσσέας στην επερχόμενη Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και σε πρόσφατη συνέντευξή του, μίλησε για τις... επικές προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει για να υποδυθεί τον Ομηρικό ήρωα.

Αρχικά, ο σταρ του Good Will Hunting, χρειάστηκε να μπει σε πρόγραμμα διατροφής και προπόνησης ώστε να χάσει (περίπου) 15 κιλά και παράλληλα να... χτίσει ένα γραμμωμένο κορμί.

«Είχα γένια σαν τα δικά σου για περίπου έναν χρόνο» είπε στον Τζέισον και τον Τράβις Κέλσεϊ στο podcast τους, New Heights. «Ήμουν σε πολύ καλή φόρμα. Έχασα πολύ βάρος. Ο [Νόλαν] ήθελε να είμαι αδύνατος αλλά δυνατός».

Εξήγησε ότι μια προσαρμογή στη διατροφή του έκανε όλη τη διαφορά στη φυσική του κατάσταση. «Ακριβώς εξαιτίας αυτού του άλλου πράγματος που έκανα με τον γιατρό μου, σταμάτησα να τρώω γλουτένη», είπε. «Συνήθως ήμουν μεταξύ 84 και 90 [κιλά], και έκανα όλη αυτή την ταινία στα 75 περίπου κιλά. Έχω να υπάρξω τόσο ελαφρύς από το λύκειο. Οπότε ήταν πολλή προπόνηση και μια πραγματικά αυστηρή διατροφή», αποκάλυψε ο διάσημος ηθοποιός.

Ο Ντέιμον είπε ότι η συνεργασία με τους γυμναστές για την τελειοποίηση της σωματικής του διάπλασης έμοιαζε σαν να συμμετείχε σε «μια σεζόν» ενός επαγγελματικού αθλήματος. «Φαντάζομαι πώς νιώθετε εσείς που κάνετε προετοιμασία», είπε στους Κέλσεϊ. «Είναι απλώς μέρος της ημέρας σου, είναι μέρος της δουλειάς σου, και το συνηθίζεις τόσο πολύ που ουσιαστικά χτίζεις την ημέρα σου γύρω από όλα αυτά», πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ηθοποιός έκανε επίσης γνωστό ότι δεν έχει ξαναβάλει τη γλουτένη στη διατροφή του από τότε που ολοκλήρωσε τα γυρίσματα στην Οδύσσεια. «Τελείωσα. Τρώω χωρίς γλουτένη τα πάντα», είπε και συνέχισε «βρήκα μια μπύρα χωρίς γλουτένη. Έχει περάσει τόσο πολύς καιρός από τότε που έφαγα γλουτένη, που δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι καλό ή όχι. Οπότε αυτό είναι καλό σημάδι».

{https://youtu.be/fDmLVfMmHGk?si=XJj8akeI5VmzP6SK}

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντέιμον μεταμορφώνει το σώμα του για έναν ρόλο. Παλαιότερα πήρε 13,5 κιλά για να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ, The Informant του 2009. «Άρχισα να τρώω σαν τρελός και να πίνω μαύρη μπύρα. Σίγουρα πάχυνα, είχε πει τότε στο Entertainment Weekly. Μεταξύ των γευμάτων στα γυρίσματα, έτρωγα McDonald's και μετά Doritos. Ήταν ο απόλυτος παράδεισος», αστειεύτηκε.

Επιπλόν, στην ίδια συνέντευξη ο Ντέιμον δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις τοποθεσίες όπου γυρίστηκε η Οδύσσεια, όπως η Ελλάδα, το Μαρόκο και η Ισλανδία, ενώ έκανε γνωστό ότι τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, χαρακτηρίζοντας την παραγωγή της Οδύσσειας ως «μια καταπληκτική εμπειρία».