Ο Κρίστοφερ Νόλαν καταπιάνεται πρώτη φορά με το είδος του φανταστικού.

Η Οδύσσεια θα μπορούσε να καταλήξει να είναι η καλύτερη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.

Η ταινία του Νόλαν θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Ιουλίου 2026, από την Universal Pictures και όπως είναι γνωστό, αποτελεί την κινηματογραφική διασκευή του εμβληματικού έπους του Ομήρου.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας, ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος και η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη. Συμμετέχουν επίσης οι: Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Ζεντάγια και Σαρλίζ Θερόν.

Γιατί η Οδύσσεια θα μπορούσε να είναι η καλύτερη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν;

Το πρώτο τρέιλερ της Οδύσσειας κυκλοφόρησε πρόσφατα και όπως φαίνεται ίσως ήδη μιλάμε για την καλύτερη ταινία στην φιλμογραφία του Νόλαν μέχρι στιγμής, καθώς δείχνει εντελώς διαφορετική από οτιδήποτε έχει κάνει ο σκηνοθέτης στο παρελθόν.

{https://youtu.be/1BPaFxDWK1I?si=UQ-3sVM7cUIPsxz5}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Νόλαν είναι εξαιρετικός στο να πειραματίζεται με διαφορετικά είδη. Επιστρέφει στο τοπίο της επιστημονικής φαντασίας σχετικά συχνά — όπως μας απέδειξε με το Inception του 2010, το Interstellar του 2014 και το Tenet του 2020 — αλλά είναι επίσης πρόθυμος να δοκιμάσει κάτι καινούργιο. Θα κάνει μια ταινία Μπάτμαν, μετά (το 2006) θα κάνει κάτι για μάγους που ανταγωνίζονται ανελέητα μεταξύ τους (The Prestige). Μια πολεμική και μια βιογραφική ταινία.

Δεν έχουμε δει ακόμα κάτι σαν ρομαντική κομεντί από αυτόν, αλλά ίσως κάποια μέρα γίνει και αυτό. με τον Νόλαν τίποτα δεν αποκλείεται.

Έχει λοιπόν αποδειχτεί ότι κάθε φορά που ο σκηνοθέτης αναλαμβάνει ένα νέο είδος, τα αποτελέσματα είναι συνήθως φανταστικά. Έτσι, μπορεί Ο Σκοτεινός Ιππότης είναι η καλύτερη Μπάτμαν ταινία του, αλλά και το Batman Begins εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά αξιόλογο. Στη συνέχεια, όταν καταπιάστηκε με το είδος των πολεμικών ταινιών, πήραμε το Dunkirk (2017) που ήταν φανταστικό, ενώ η βιογραφική του ταινία για τον Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ κέρδισε κάθε είδους Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου της Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Κίλιαν Μέρφι.

Η ενασχόληση με το είδος τoυ φανταστικού είναι μια μεγάλη αλλαγή για τον Νόλαν — δεν έχει κάνει ποτέ κάτι παρόμοιο. Φαίνεται να είναι η μεγαλύτερη ταινία του μέχρι σήμερα, όσον αφορά την έκταση ή το μπάτζετ, με το τρέιλερ να αποδεικνύει ήδη ότι ξέρει ακριβώς τι κάνει.

Και φανταστείτε ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, καθώς δεν έχει αποκαλύψει ούτε τον Κύκλωπα, τις Σειρήνες ή τους Έλληνες θεούς.

Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το καλοκαίρι (δεν το λες και πολύ μακριά) για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά όλα δείχνουν ότι η Οδύσσεια αναμένεται να ενθουσιάσει πολύ θαυμαστές -και μη- του Κρίστοφερ Νόλαν.