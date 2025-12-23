Το πρώτο τρέιλερ της Οδύσσειας εκτός από ενθουσιασμό προκάλεσε και πλήθος σχολιών για ιστορικές ανακρίβειες.

H Universal αποκάλυψε χθες το πρώτο επίσημο τρέιλερ της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν και εκτός από ενθουσιασμό, προκάλεσε και ορισμένες αντιδράσεις οι οποίες έχουν πυροδοτήσει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ιστορική ακρίβεια της ταινίας.

Το τρέιλερ ακολουθεί τον Οδυσσέα του Ματ Ντέιμον προς την πατρίδα του την Ιθάκη και στα εμπόδια που αντιμετωπίζει. Το βίντεο έχει διάρκεια κάτι λιγότερο από δύο λεπτά και μας αποκαλύπτει ακόμα τα πρώτα επίσημα πλάνα από την Πηνελόπη της Αν Χάθαγουεϊ και τον Τηλέμαχο του Τομ Χόλαντ, καθώς επίσης και επικές σκηνές με τον Δούρειο Ίππο, όπως και με τον Κύκλωπα Πολύφημο.

Επίσης, δείχνει τον Οδυσσέα να ναυαγεί μαζί με τον στρατό του καθώς προσπαθεί να επιστρέψει στην πατρίδα του την Ιθάκη. Τον βλέπουμε επίσης μαζί με τους στρατιώτες του μέσα στον Δούρειο Ίππο, πλάνα τα οποία προηγουμένως έχουν προβληθεί στο εξάλεπτο κλιπ του προλόγου πριν από τις προβολές των ταινιών Sinners, One Battle After Another και Avatar: Fire and Ash.

Ωστόσο, ο Νόλαν έχει κατηγορηθεί για ορισμένες (αλλά βασικές) ιστορικές ανακρίβειες, όπως η πανοπλία που φορούν ο Οδυσσέας και οι Έλληνες στρατιώτες του, αλλά από ό,τι φαίνεται ο σκηνοθέτης στοχεύει σε μια πιο «εμβληματική» εμφάνιση όσον αφορά τον τρόπο που οι περισσότεροι άνθρωποι φαντάζονται τους Έλληνες στρατιώτες.

Το GreekReporter έσπευσε να επισημάνει διάφορες ιστορικές ανακρίβειες — ενώ επαίνεσε την ταινία για το ότι πέτυχε κάποια πράγματα — όχι μόνο στην πανοπλία, αλλά και στα πλοία που βλέπουμε στο τρέιλερ. Ο ιστότοπος εξετάζει τα πάντα, από τα κράνη που φορούν οι Έλληνες στρατιώτες μέχρι το επιβλητικό, ολόμαυρο κοστούμι του Αγαμέμνονα. Όπως αστειεύτηκε ένας χρήστης των social media: «Δεν είχα ιδέα ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν κράνη του Μπάτμαν και ταξίδευαν σε πλοία των Βίκινγκς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

this actually rules because agamemnon 100% would turn up to battle in a non-functional but cool looking helmet just to aura farm and then go home https://t.co/cW7ojVq8D3 — martha ? (@corduroycleric) December 22, 2025



Ένας άλλος, στο ίδιο ύφος, πρόσθεσε: «Δεν ζητάω να το κάνουν ιστορικά ακριβές, αλλά είναι κάπως αλλόκοτο το ότι δεν μοιάζει ούτε κατά προσέγγιση με κάτι που διαδραματίζεται στην αρχαία Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, αυτό μοιάζει περισσότερο με κάτι που διαδραματίζεται στη Σκανδιναβία κατά την εποχή των Βίκινγκς. Γιατί όλοι φορούν παντελόνια; Γιατί βρίσκονται σε μακρόπλοια τύπου Βίκινγκ αντί για τριήρεις; Και γιατί όλοι φοράνε μαύρη πανοπλία, σαν να είναι ο Μπάτμαν ή κάτι τέτοιο;».

Αλλά έχει σημασία η ιστορική ακρίβεια σε ένα «μυθικό έπος δράσης»; Στο τρέιλερ, βλέπουμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι ο Κύκλωπας, ένα γιγάντιο, μονόφθαλμο τέρας, να μπαίνει σε μια σπηλιά στην οποία είναι παγιδευμένοι ο Οδυσσέας και οι άντρες του. Βλέπουμε τους νεκρούς να ανασταίνονται από τον Άδη για να επιτεθούν ενδεχομένως στον Οδυσσέα και τους άντρες του. Αναμένουμε η ταινία να περιλαμβάνει επίσης τις μοιραίες Σειρήνες, που με τα ακαταμάχητα τραγούδια οδηγούσαν τους ναυτικούς στον θάνατό τους, κ.ά.

Παράλληλα, φαίνεται να ξεπερνούν το θέμα με τις ιστορικές ανακρίβειες και να σχολιάζουν το αν και κατά πόσο φυσικό φαίνεται το υλικό. Ο Αγαμέμνονας, τον οποίο υποδύεται ο Μπένι Σάφντι, όπως φαίνεται συγκεντρώνει όλα τα παράπονα, με κάποιους να λένε ότι η πανοπλία του φαίνεται «εύθραυστη» και «πλαστική». «Νομίζω ότι το πρόβλημα που έχουν οι άνθρωποι δεν είναι τόσο η ιστορική ακρίβεια, όσο το ότι τα κοστούμια φαίνονται κολασμένα βαρετά» αναφέρει ένας χρήστης στα social media.

«Τίποτα δεν θυμίζει αρχαία Ελλάδα όταν φοράς μαύρα και καφέ», σχολίασε κάποιος άλλος. «Είναι λίγο τρελό να φοράς αυτά τα σκούρα χρώματα σε ένα από τα πιο ηλιόλουστα μέρη στον κόσμο. Μοιάουν με cosplayers αρχαίων Ελλήνων στην Ουαλία», πρόσθεσε ένας θαυμαστής. «Λίγο χρώμα δεν θα σε πείραζε, Νόλαν», είπε ένας άλλος.

Η Οδύσσεια είναι μια ιστορία φαντασίας με μυθικά πλάσματα — όπως το δηλώνει και η περιγραφή της ταινίας (μυθική επική δράση). Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι σε αυτό το πλαίσιο, φυσικά ο Νόλαν μπορεί και πρέπει να πάρει κάποιες δημιουργικές ελευθερίες. Συμφωνούμε όλοι ότι δεν είναι ντοκιμαντέρ, άλλωστε.

{https://youtu.be/1BPaFxDWK1I?si=c2qX8t_CzTYIjrti}

Ο διάλογος γύρω από την Οδύσσεια αναμφίβολα θα συνεχιστεί μέχρι την ημερομηνία κυκλοφορίας της, 16 Ιουλίου 2026 (στις ελληνικές αίθουσες.

Κάθε νέο τρέιλερ και φωτογραφία θα τροφοδοτεί τον ενθουσιασμό των θαυμαστών, αλλά και τη συζήτηση για την ιστορική ακρίβεια.

Ωστόσο, ίσως υπάρχει ένα πιο «καυτό» ερώτημα το οποίο χάνεται στον απόηχο της κυκλοφορίας του πρώτου τρέιλερ: πώς στο καλό ο Κρίστοφερ Νόλαν θα χωρέσει ολόκληρη η ιστορία της Οδύσσειας σε μόλις μία ταινία;