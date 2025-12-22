Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου 2026.

H Univesal μόλις αποκάλυψε το πρώτο επίσημο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη, υπεπαραγωγή της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν!

Το βίντεο έχει διάρκεια κάτι λιγότερο από δύο λεπτά και μας αποκαλύπτει τα πρώτα επίσημα πλάνα από τον Οδυσσέα του Ματ Ντέιμον, την Πηνελόπη της Αν Χάθαγουεϊ και τον Τηλέμαχο του Τομ Χόλαντ, καθώς επίσης και επικές σκηνές με τον Δούρειο Ίππο, όπως και με τον Κύκλωπα Πολύφημο.



Αξίζει να σημειωθεί ότι τα γυρίσματα με τον Κύκλωπα έγιναν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Βοϊδοκοιλιά όπου βρίσκεται το σπήλαιο του Νέστορα. Όπως έχει γίνει γνωστό, η παραγωγή είχε δημιουργήσει ένα ομοίωμα, μεγέθους 6x6, το οποίο αναπαριστά με τον καλύτερο δυνατό και ρεαλιστικό τρόπο τον Πολύφημο.

Το τρέιλερ δείχνει τον Οδυσσέα να ναυαγεί μαζί με τον στρατό του καθώς προσπαθεί να επιστρέψει στην πατρίδα του την Ιθάκη. Τον βλέπουμε επίσης μαζί με τους στρατιώτες του μέσα στον Δούρειο Ίππο, πλάνα τα οποία προηγουμένως έχουν προβληθεί στο εξάλεπτο κλιπ του προλόγου πριν από τις προβολές των ταινιών Sinners, One Battle After Another και Avatar: Fire and Ash.

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσεια, είναι μία μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Η ταινία μεταφέρει για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές αίθουσες και κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Ιουλίου 2026.

Στην Οδύσσεια πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, με τη συμμετοχή της Ζεντάια και της Σαρλίζ Θερόν.



Η Οδύσσεια είναι παραγωγή των Έμα Τόμας και Κρίστοφερ Νόλαν για την εταιρεία τους Syncopy. Την εκτέλεση παραγωγής ανέλαβε ο Τόμας Χέισλιπ.



Δείτε το πρώτο επικό τρέιλερ της Οδύσσειας:

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Universal, Τζιμ Ορ, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι το κοινό πρέπει να περιμένει «ένα μοναδικό στο είδος του κινηματογραφικό αριστούργημα, για το οποίο ο ίδιος ο Όμηρος πολύ πιθανό να ήταν περήφανος».