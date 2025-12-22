Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν υπόσχεται στους θεατές κάτι που δεν έχουν ξαναδεί.

Η Οδύσσεια, η νέα επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, έχει έναν πρόλογο έξι λεπτών που ήδη προβάλλεται (και στην Ελλάδα) αποκλειστικά σε επιλεγμένες αίθουσες IMAX πριν την ταινία «Avatar: Fire and Ash» και λίγο νωρίτερα πριν από τις ταινίες «Sinners» και «One Battle After Another».

Παρά το γεγονός ότι βασίζεται σε ένα από τα πιο διάσημα λογοτεχνικά έργα στην παγκόσμια ιστορία, η Οδύσσεια του Νόλαν είναι αρκετά... μυστικοπαθής, με μόνο λίγες λεπτομέρειες να έχουν γίνει γνωστές.

Ωστόσο, μετά τον πρόλογο των έξι λεπτών, το κοινό έχει σίγουρα μια καλύτερη ιδέα για το τι να περιμένει. Η ταινία μοιάζει και ακούγεται σαν κλασικός Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά φαίνεται παράλληλα να ωθεί τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη εκτός της comfort zone για την οποία είναι γνωστός, σε αυτή την πρώτη του απόπειρα στον μυθικό κόσμο του φανταστικού.

Ο Πρόλογος του Δούρειου Ίππου στην Οδύσσεια

H Οδύσσεια, είναι ίσως το πιο αρχαίο σίκουελ στην ιστορία της λογοτεχνίας, καθώς αποτελεί τη συνέχεια της Ιλιάδας. Παράλληλα, η πιο διάσημη κινηματογραφική αφήγηση της Ιλιάδας είναι η ταινία Τροία του Βόλφγκανγκ Πέτερσεν το 2004, η οποία, όσο κι αν φαίνεται αστείο, ήταν μια παρηγοριά για τον σκηνοθέτη, αφού η Warner Bros. ακύρωσε το Batman vs. Superman του.

Ο αρχικός σκηνοθέτης της Τροίας δεν ήταν άλλος από τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε τη σκηνοθεσία του Batman Begins, της ταινίας Μπάτμαν που αντικατέστη την ταινία συνεργασίας του Πίτερσεν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πρόλογος της Οδύσσειας είναι ουσιαστικά μια επανεξιστόρηση της κορύφωσης της Ιλιάδας, καθώς ο Δούρειος Ίππος μεταφέρεται στην Τροία ως δώρο και, υπό την κάλυψη της νύχτας, ο ελληνικός στρατός βγαίνει από τον ίππο και ξεκινά την πολιορκία μέσα από τα τείχη. Ήταν αναμενόμενο ότι η Οδύσσεια θα περιείχε στοιχεία από την Ιλιάδα, δεδομένου ότι η ιστορία της ακολουθεί το ταξίδι του Οδυσσέα προς την πατρίδα του, μετά την κατάληψη της Τροίας.

Ο Νόλαν έχει σαφώς βρει τη δική του ερμηνεία στο γεγονός, τονίζοντας την προσγειωμένη προσέγγιση του. Το ίδιο το άλογο είναι μέτριο σε σχεδιασμό και είναι εν μέρει βυθισμένο στο νερό. Ο Νόλαν επιτέλους καταφέρνει να δώσει τη δική του εκδοχή στην Ιλιάδα, έχοντας χάσει την προηγουμένως την Τροία, χρησιμοποιώντας την ως συναρπαστικό πρόλογο της Οδύσσειας.

Η πανοπλία του Αγαμέμνονα τονίζει το μυθικό στοιχείο αντί για την ιστορική ακρίβεια

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πλάνα του τρέιλερ είναι όταν οι Έλληνες καταφέρνουν να ανοίξουν τις πύλες της Τροίας ενώ δέχονται επίθεση από Τρώες τοξότες. Όταν ανοίγουν οι πύλες, ένας τεράστιος όγκος στρατιωτών ορμάει μέσα. Ανάμεσα τους, λόγω της εντυπωσιακής και ογκώδους πανοπλίας του, αναγνωρίζουμε και τον Αγαμέμνονα, βασιλιά των Μυκηνών, τον οποίο υποδύεται ο Μπένι Σάφντι.

Όσο κι αν ο Νόλαν φαίνεται να «προσγειώνει» την Οδύσσεια σε μια απτή πραγματικότητα, τον βλέπουμε ωστόσο να επιλέγει τα υπερβολικά, στυλιζαρισμένα κοστούμια.

Κάποια από αυτά έχουν επικριθεί ότι δεν είναι ιστορικά ακριβή, αλλά αυτό δεν φαίνεται να είναι ο στόχος του Νόλαν. Κρίνοντας από το τεράστιο μέγεθος και το στυλ της πανοπλίας του Αγαμέμνονα, ο Νόλαν και η ενδυματολόγος Έλεν Μιρόιρνικ υιοθετούν έναν πιο μυθικό σχεδιασμό που ταιριάζει σε ένα επικό ποίημα όπως η Οδύσσεια.

Η μουσική της Οδύσσειας θα είναι επική

Σίγουρα είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για το Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής του 2026. Ο Λούντβιχ Γκόρανσον συνεργάζεται για τρίτη φορά με τον Νόλαν, μετά τα Tenet και Oppenheimer, υπογράφοντας την επική μουσική της Οδύσσειας.

Ο Λούντβιχ Γκέρανσον θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους συνθέτες και η δουλειά του στην Οδύσσεια φαίνεται ότι θα γίνει ακόμα ένα μεγάλο, κλασικό έργο.

Η μουσική επένδυση συνομιλεί απόλυτα με την ένταση και την αγωνία της πολιορκίας, προσφέροντας στο κοινό τον ίδιο ενθουσιασμό που ένιωσε όταν άκουσε το πρώτο τμήμα της μουσικής επένδυσης του Χανς Ζίμερ για τον Σκοτεινό Ιππότη. Κάπως έτσι μάς κάνει να ανυπομονούμε για το πλήρες μουσικό θέμα.

Ο Νόλαν δεν αποφεύγει τα φανταστικά στοιχεία

Όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά ότι ο Νόλαν θα σκηνοθετούσε την Οδύσσεια, πολλοί αναρωτήθηκαν πώς ο σκηνοθέτης που προτιμά τον ρεαλισμό και τα πρακτικά εφέ θα χειριζόταν πιο φανταστικά στοιχεία όπως οι Έλληνες θεοί, η μάγισσα Κίρκη ή ο Κύκλωπας.

Άλλωστε, ο ίδιος φημίζεται ότι... «προσγείωσε» τον φανταστικό κόσμο του Μπάτμαν με έναν τρόπο που αναμόρφωσε τον κινηματογράφο. Θα έκανε το ίδιο και για την Οδύσσεια ή θα «αγκάλιαζε» τα φανταστικά στοιχεία; Και αν ναι, πώς θα λειτουργούσε αυτό παράλληλα με την επιθυμία του για πρακτικά οπτικά εφέ αντί για CGI;

Ο πρόλογος μάς δίνει μια μικρή γεύση αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων τον Κύκλωπα που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με εντυπωσιακό μακιγιάζ. Σίγουρα ανυπομονούμε να δούμε πώς φαντάζεται ο σκηνοθέτης το πάνθεον των Ελλήνων θεών και τέρατα όπως για παράδειγμα η Σκύλλα.

Η Οδύσσεια μοιάζει να είναι άλλη μια επιτυχία για τον Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Νόλαν είναι εύκολα ένας από τους καλύτερους εν ζωή σκηνοθέτες. Έχει αποδείξει ότι το βαρύ όνομά του είναι αρκετό για να προσελκύσει κοινό για οτιδήποτε κάνει. Άλλωστε, αυτό αποδείχτηκε όταν μετέτρεψε ένα τρίωρο δράμα όπως το Oppenheimer, για τη δημιουργία της ατομικής βόμβας, σε μπλοκμπάστερ.

Συνεπώς, ένας τόσο καταξιωμένος και αγαπητός σκηνοθέτης όπως ο Νόλαν είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να διασκευάσει μια ιστορία τόσο διάσημη όσο η Οδύσσεια και να την κάνει μπλοκμπάστερ.

Με λίγα λόγια, αν κάποιος μπορεί να μετατρέψει αυτή την ιστορία αιώνων σε ένα κινηματογραφικό γεγονός που πρέπει να δεις, αυτός είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι έτσι φαίνεται να λειτουργεί. Οι πρώτες κριτικές από το κοινό έχουν αποθεώσει το υλικό, ενώ μετά την προβολή του προλόγου, ο κόσμος φέρεται να ξεσπάει σε ασταμάτητα χειροκροτήματα.

Η Οδύσσεια υπόσχεται στους θεατές κάτι που δεν έχουν ξαναδεί, και αυτή είναι η πιο συναρπαστική προοπτική.

Στο λαμπερό καστ συμμετέχουν οι: Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαρλίζ Θερόν, Μπένι Σάφντι, Έλιοτ Πέιτζ, Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία, Γουίλ Γιουν Λι και Τζον Λεγκουιζάμο.

Η Universal Pictures έδωσε το στίγμα της ταινίας περιγράφοντάς την ως ένα «μυθικό έπος δράσης, γυρισμένο σε ολόκληρο τον κόσμο με ολοκαίνουργια τεχνολογία φιλμ IMAX».

Ο Νόλαν εκτός από την σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο ενώ είναι και παραγωγός μαζί με τη σύζυγό του, Έμα Τόμας.

Η ταινία θα ακολουθήσει τον Έλληνα βασιλιά σε ένα 10ετές ταξίδι επιστροφής στην πατρίδα του την Ιθάκη, μετά τον Τρωικό Πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια, μυθολογικά ή μη.

Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν θα βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026.