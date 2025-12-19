Ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει δεχτεί επικριτικά σχόλια για ιστορικές ανακρίβειες στην Οδύσσεια.

H Universal έδωσε στη δημοσιότητα τη νέα αφίσα για την ταινία «The Odyssey» (Η Οδύσσεια) του Κρίστοφερ Νόλαν, που θα βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026. Η ταινία, που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, θα έχει έναν πρόλογο 6 λεπτών που ήδη προβάλλεται (και στην Ελλάδα) σε επιλεγμένες αίθουσες IMAX πριν την ταινία «Avatar: Fire and Ash».

Η νέα αφίσα απεικονίζει (κατά πάσα -μεγάλη- πιθανότητα) τον Οδυσσέα, του Ματ Ντέιμον– με την πλάτη γυρισμένη στον φακό να φοράει πανοπλία και μια εντυπωσιακή περικεφαλαία με χρυσή, ανθρώπινη οστέινη σπονδυλική στήλη που κατεβαίνει μέχρι τον αυχένα.

Πάντως, η αφίσα έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την πρώτη εικόνα που κυκλοφόρησε από την ταινία τον περασμένο Φεβρουάριο και την οποία μπορείτε να δείτε στην κεντρική φωτογραφία του άρθρου.

Στην πραγματικότητα, οι μυκηναϊκές πανοπλίες της εποχής ήταν συχνά κατασκευασμένες από χαλκό, με μεγάλα, κυκλικά κράνη κατασκευασμένα από κυνόδοντες αγριόχοιρου. Ουσιαστικά, ήταν κράνη από κόκαλα. Δεν έμοιαζαν ακριβώς με αυτά της αφίσας, αλλά είναι αναμφισβήτητα πιο ακριβή για την εποχή από την εικόνα με το μεγάλο λοφίο όπως και με την περιγραφή ενός κράνους που δίνει ο Όμηρος ως μέρος του εξοπλισμού του Οδυσσέα σε ένα σημείο της Ιλιάδας, όπου φοράει κράνος από κόκαλα αγριόχοιρου σε μια νυχτερινή επιδρομή εναντίον των Τρώων.

Όλοι θυμόμαστε ότι ορισμένοι λάτρεις της ιστορίας διαμαρτυρήθηκαν για τις ιστορικές ανακρίβειες, οπότε το να φτιάξεις την επόμενη αφίσα σου με επίκεντρο τα οστά μοιάζει σίγουρα με απάντηση.

Στο λαμπερό καστ συμμετέχουν επίσης οι: Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαρλίζ Θερόν, Μπένι Σάφντι, Έλιοτ Πέιτζ, Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία, Γουίλ Γιουν Λι και Τζον Λεγκουιζάμο.

Η Universal Pictures έδωσε το στίγμα της ταινίας περιγράφοντάς την ως ένα «μυθικό έπος δράσης, γυρισμένο σε ολόκληρο τον κόσμο με ολοκαίνουργια τεχνολογία φιλμ IMAX».

Ο Νόλαν εκτός από την σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο ενώ είναι και παραγωγός μαζί με τη σύζυγό του, Έμα Τόμας.

Η ταινία θα ακολουθήσει τον Έλληνα βασιλιά σε ένα 10ετές ταξίδι επιστροφής στην πατρίδα του την Ιθάκη, μετά τον Τρωικό Πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια, μυθολογικά ή μη.