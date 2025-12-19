Χωρίς απαντήσεις η κατάθεση του «κρεοπώλη» στις τηλεφωνικές υποκλοπές. «Δώρο» η προπληρωμένη κάρτα με την οποία πληρώθηκαν τα «μολυσμένα» μηνύματα, είπε ο Αιμίλιος Κοσμίδης.

Καθοριστική για τις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, θεωρείται η κατάθεση του Αιμίλιου Κοσμίδη, γνωστού ως «κρεοπώλη» στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας. Η κλήτευσή του κρίθηκε επιβεβλημένη από το δικαστήριο προκειμένου να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν «θολά», καθώς από τη δική του προπληρωμένη κάρτα εστάλησαν 25 «μολυσμένα» μηνύματα για την παγίδευση των τηλεφώνων τους. Μεταξύ των «στόχων» ήταν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Δεν παρέλαβε ποτέ το pin, ισχυρίστηκε ο Αιμίλιος Κοσμίδης

Πρόσωπο «κλειδί» στη ζοφερή υπόθεση των υποκλοπών, ο Αιμίλιος Κοσμίδης ο οποίος εργάζεται ως κρεοπώλης σε σούπερ μάρκετ, εμφανίστηκε ως ανήξερος, μιλώντας για… χάκερ που ενδεχομένως ενεργοποίησε την προπληρωμένη κάρτα με την οποία στάλθηκαν τα επίμαχα μηνύματα. Ισχυριζόμενος ότι η κάρτα αυτή του δόθηκε ως δώρο το 2010 από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, επειδή ήταν «καλός πελάτης»… αποποιήθηκε οποιαδήποτε σχέση μαζί της. Ούτε την ενεργοποίησε, ούτε καν άνοιξε τον φάκελο της εταιρείας που την περιείχε όταν έφτασε στο σπίτι του, υποστήριξε. Και ο Αιμίλιος Κοσμίδης, δεν σταμάτησε εκεί. Ισχυρίστηκε πως δεν παρέλαβε ποτέ pin για την ενεργοποίηση της κάρτας, ούτε ποτέ τη χρησιμοποίησε για αγορές και πιθανολόγησε πως μάλλον ενεργοποιήθηκε από χάκερ ο οποίος και έκανε χρήση της.

«Πιθανός συνεργός των κατηγορουμένων… »

Οι ισχυρισμοί αυτοί πάντως δεν φάνηκε να πείθουν κανέναν, πολύ περισσότερο το δικαστήριο, με τον πρόεδρο να τον θεωρεί «πιθανό συνεργό των κατηγορουμένων» και τον εισαγγελέα να του εφιστά την προσοχή ότι «μπορεί να καταστεί κατηγορούμενος και σε σχέση με την υπόθεση και σε σχέση με τα όσα λέει σήμερα στο δικαστήριο».

Ξέχασε 20 χρόνια να βάλει το όνομά του στο κουδούνι του σπιτιού του!

Ο Αιμίλιος Κοσμίδης ο οποίος έχει μηνυθεί και από τον Νίκο Ανδρουλάκη και από τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, χωρίς ο ίδιος να μπορεί να δώσει ξεκάθαρες ή τουλάχιστον λογικοφανείς απαντήσεις, όπως για το ότι επί 20χρόνια δεν υπάρχει πουθενά το όνομά του στο κουδούνι του σπιτιού του!

Πρόεδρος: Γιατί δεν γράφει όνομα το κουδούνι στο σπίτι σας;

Μάρτυρας: Έτσι είχα πάρει το σπίτι, δεν είχε όνομα στο κουδούνι και το παράτησα, έτσι το αγόρασε η μητέρα μου και το άφησα.

Πρόεδρος: Καλύπτετε τα νώτα σας, δε λέει το κουδούνι το όνομά σας…

Μάρτυρας: Η αστυνομία ξέρει πού δουλεύω και πού μένω…

Εισαγγελέας: Από πότε μένετε σε αυτό σπίτι;

Μάρτυρας: Από το 2004 μένω στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

Εισαγγελέας: Και 20 χρόνια αμελήσατε να βάλετε όνομα στο κουδούνι;

Μάρτυρας: Ναι.

Εισαγγελέας: Και 20 χρόνια πώς σας βρίσκουν; Πώς παραγγέλνετε φαγητό; Πώς σας βρίσκει ο ταχυδρόμος;

Μάρτυρας: Με παίρνουν τηλέφωνο και τους λέω ποιο κουδούνι να χτυπήσουν.

Εισαγγελέας: Υπάρχει κάποιος λόγος γι’ αυτήν την έξτρα ασφάλεια;

Μάρτυρας: Όχι.

Δεν ασχολήθηκε ποτέ με την προπληρωμένη κάρτα του!

Ο μάρτυρας αν και πληρώνεται από τη δουλειά του, μέσω τραπέζης, παρουσιάστηκε εντελώς αδιάφορος για την «τύχη» της προπληρωμένης κάρτας που του είχε σταλεί.

Πρόεδρος: Κάνετε χρήση κάρτας;

Μάρτυρας: Ναι

Πρόεδρος: Έχετε προμηθευτεί άλλη κάρτα;

Μάρτυρας: Ναι μου είχα στείλει η Cosmote μία δώρο, επειδή ήμουν καλός συνδρομητής, το 2010. Για την ενεργοποιήσω έπρεπε να μου στείλει ένα pin που δεν έλαβα ποτέ.

Πρόεδρος: Δεν σας ήρθε ανανέωση;

Μάρτυρας: Όχι ποτέ.

Πρόεδρος: Κάθε πότε σας ερχόταν φάκελος από την Cosmote;

Μάρτυρας: Κάθε 2-3 χρόνια. Ηταν διαφημιστικός φάκελος δεν τον άνοιγα ποτέ. Ένας δημοσιογράφος (Τέλλογλου) μου είπε ότι έχουν γίνει υποκλοπές με κάρτα που είναι στο όνομα σου. Ζήτησα την κίνηση της κάρτας, δεν μου την έδωσαν ποτέ, μου έστειλαν ένα email που είχε ένα διαφημιστικό της τράπεζας και τίποτα πάρα πάνω.

Πρόεδρος: Πότε την είδατε τελευταία φορά;

Μάρτυρας: Όταν μου τη στείλανε. Έψαξα να τη βρω, δεν τη βρήκα πουθενά.

Πρόεδρος: Δεν την ενεργοποιήσατε;

Μάρτυρας: Δεν ασχολήθηκα ποτέ.

Πρόεδρος: Μήπως σας ζήτησε κάποιος να τον διευκολύνετε να του δώσετε την κάρτα;

Μάρτυρας: Όχι.

Πρόεδρος: Το ξέρετε ότι θα μπορούσατε να είστε κατηγορούμενος, είστε συνεργός αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία;

Μάρτυρας: Αυτό δεν το γνώριζα ότι είμαι συνεργός.

Πρόεδρος: Προφανώς είστε.

Μάρτυρας: Μου είπε ότι έχουν γίνει καταθέσεις στην Αγία Παρασκευή που εγώ δεν ζούσα ποτέ προς τα εκεί, είμαι στα Νότια προάστια.

Πρόεδρος: Αυτή η κάρτα είναι στο όνομά σας και πρέπει να βάλετε κωδικούς pin που εσείς έχετε.

Μάρτυρας: Εγώ δεν έλαβα κανένα pin.

Πρόεδρος: Πώς ενεργοποιήθηκε τότε;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω.

Πρόεδρος: Έχετε κανένα πρόσωπο κοντά σας να σχετίζεται με την υπόθεση;

Μάρτυρας: Όχι.

Ο «γνωστός» του κρεοπώλη που ήταν συνεργάτης της ΕΥΠ

Οι επίμονες, ωστόσο, ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στον μάρτυρα, τον έκαναν να… θυμηθεί πως είχε έναν γνωστό, τον οποίο κατονόμασε κιόλας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δούλευε σε κατάστημα της Cosmote, μου έλεγε ότι έκανε κάποιες διευκολύνσεις με την ΕΥΠ, δεν μου έλεγε λεπτομέρειες, εγώ δεν έδωσα βάση, στο κατάστημα του Αλίμου ήταν».

Στην εύλογη απορία, πάντως, του προέδρου και του εισαγγελέα γιατί δεν έψαξε να βρει τι έγινε με την κάρτα του, ο Αιμίλιος Κοσμίδης απάντησε: «Μου είπαν ότι κάποιος τη βρήκε και την ενεργοποίησε, άκουσα για 500 ευρώ, 20 ευρώ, κάτι μικροποσά. Έχω λογαριασμό μισθοδοσίας στην Εθνική πριν 15 χρόνια. Είναι άδειος».

Πρόεδρος: Δε θέλετε να μάθατε τι έχει γίνει με την κάρτα σας;

Μάρτυρας: Όχι για αυτό και δεν ασχολήθηκα όταν η Εθνική μου έκλεισε την πόρτα. Η τράπεζα τις φορές που πήγα μου είπε εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι. Και μου είπε ότι πρέπει να πάω στα κεντρικά, που εκεί μόνο τηλεφωνικά γίνεται. Έχω χαρτί μόνο με τη μήνυση που μου έχει γίνει από Ανδρουλάκη και Κουκάκη. Εγώ κλήθηκα ως μάρτυρας. Εγώ έχω κάνει αντιμήνυση.

Πρόεδρος: Εσείς είπατε ότι την κάρτα αυτήν την αφήσατε παράμερα, έχει διαρρηχθεί το σπίτι σας;

Μάρτυρας: Όχι. Κατά καιρούς έβαζα καθαρίστριες και έφευγα. Για να χαθεί η κάρτα μπορεί να είχε γίνει και σε μία ανακαίνιση που είχα κάνει την παραμέλησα εντελώς την κάρτα.

Πρόεδρος: Έχετε κάνει αίτηση ακύρωσης;

Μάρτυρας: Ναι όταν πήγα να ζητήσω την κίνηση.

Πρόεδρος: Δέχθηκαν την ακύρωση και δεν σας έδωσαν την κίνηση;

Μάρτυρας: Ναι. Μου είπαν ότι μετά από τόσα χρόνια είναι άκυρη, ανενεργή. Τώρα πώς ακυρώθηκε δεν ξέρω. Όταν πήγα να κάνω αίτηση ακύρωσης μου είπαν πως είναι ήδη άκυρη.

«Πρέπει να ξέρετε ότι τα δικαστήρια εκτιμάνε την αλήθεια ακόμα και όταν έρχεται αργά, όπως έγινε στην περίπτωση του κ. Τρίμπαλη», σχολίασε με νόημα ο εισαγγελέας.

Το δικαστήριο, πάντως, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του Αιμίλιου Κοσμίδη, απόφασισε να ζητήσει από την τράπεζα που εξέδωσε τη συγκεκριμένη κάρτα, την αναλυτική κίνηση της για τα έτη 2019-2024.

Άρτεμις Σίφορντ: Έπαθα σοκ, δεν καταλαβαίνω το λόγο της παρακολούθησής μου

Νωρίτερα, στο δικαστήριο κατέθεσε και η Άρτεμις Σίφορντ, η οποία εργαζόταν ως στέλεχος στο Facebook, όταν έγινε «στόχος» υποκλοπών, με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Εκείνη την περίοδο, όπως είπε, δούλευε στις ΗΠΑ, αλλά λόγω covid, ήταν κυρίως στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, έμαθε για την παρακολούθησή της στα τέλη του 2022 και απευθύνθηκε στο Citizen Lab, για να ελέγξει το κινητό της, επιβεβαιώνοντας ότι είχε μολυνθεί με το κακόβουλο λογισμικό.

«Εγώ έκλεισα ραντεβου μέσω του gov.gr. Έβαλα επιβεβαίωση με email και sms. Μετά από λίγη ώρα μου ήρθε κι άλλο sms που επιβεβαίωνε, και πάτησα το σύνδεσμο και μετά ήρθε και τρίτο. Το πρώτο και το τρίτο ήταν τα κανονικά», είπε η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Για ποιο λόγο μπορείτε να είστε εσείς στη λίστα;

Μάρτυρας: Δε το γνωρίζω, εγώ έπαθα σοκ. Είπα να πάω στο Citizen Lab να κοιτάξω το κινητό μου και μου το επιβεβαίωσε.

Ακόμη και σήμερα όπως τόνισε η μάρτυρας, δεν γνωρίζει το λόγο της παρακολούθησής της. «Για εμένα το ενδιαφέρον είναι να βγάλω την αλήθεια, να μάθω γιατί με παρακολουθούσαν, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχω κάποια σχέση με τα υπόλοιπα πρόσωπα στη λίστα. Μετά έμαθα ότι υπήρχε και διάταξη από την ΕΥΠ. Κάναμε προσφυγή στην ΑΔΑΕ και το μάθαμε… Θυμάμαι ότι η επισύνδεση από την ΕΥΠ είχε ξεκινήσει πριν από το μήνυμα με κακόβουλο λογισμικό. Ένα δύο μήνες πριν. Το μήνυμα του Predator, ήρθε λίγες ώρες μετά το κανονικό μήνυμα. Ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι να διαβάσει αυτά τα μηνύματα, η ΕΥΠ μπορούσε να το κάνει, ένα και ένα ίσον δύο», υπογράμμισε η μάρτυρας.

Απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου αναφορικά με το report για τα κακόβουλα λογισμικά της Meta, η μάρτυρας είπε πως «η ομάδα που έφτιαξε το report της Μeta είναι κοντά σε εμένα».

Πρόεδρος: Και ακόμα αναρωτιέστε γιατί σας παρακολουθούσαν;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω με βεβαιότητα γιατί με παρακολουθούσαν. Όλη η έμφαση στα πρόσωπα που παρακολουθούσαν, ήταν ενδοχώρια. Εάν ήθελαν να παρακολουθήσουν κάποιον από τη Meta θα παρακολουθούσαν κάποιον άλλον, όχι εμένα. Η έρευνα της Meta για τα κακόβουλα λογισμικά, έγινε μετά. Εμείς δουλεύαμε πολύ σε προεκλογικά θέματα.

Εισαγγελέας: Εκλογές στην Ελλάδα είχαμε το 2023.

Μάρτυρας: Εγώ δεν ασχολήθηκα με εκλογές στην Ελλάδα στη Μeta. Είχα φύγει στο εξωτερικό. Η προετοιμασία γινόταν περίπου έξι μήνες πριν τις εκλογές.

Οι ανέλεγκτες συμβάσεις

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και η Αλεξάνδρα Ρογκάκου, νυν Διοικήτρια και τότε επικεφαλής της ομάδας επιθεωρήσεων και ελέγχων στην ΕΑΔ, η οποία είπε πως έχει εικόνα μόνο για την έκθεση που συντάχθηκε στο πλαίσιο της εντολής ελέγχου. «Μας έστειλε στοιχεία η εισαγγελέας Εφετών, η οποία προέβη σε έρευνα με παρουσία προανακριτικών υπαλλήλων», είπε η μάρτυρας και πρόσθεσε: «Ζητήσαμε εάν υπάρχουν συμβάσεις με Intellexa και Krikel και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία».

Απαντώντας σε ερωτήσεις του προέδρου η μάρτυρας είπε οτι «Δεν μπορούμε να ελέγξουμε άτυπες πληρωμές που γίνονται από τα μυστικά κονδύλια της ΕΥΠ. Εμείς ψάξαμε εάν υπάρχει σύμβαση με ένα παράνομο λογισμικό, αυτό δεν προέκυψε από τα στοιχεία μας. Θα πρέπει να κάνουμε νέα έρευνα για να δούμε πως συνάπτονται οι απόρρητες συμβάσεις».

Πρόεδρος: Δεν έπρεπε να τις ελέγξατε αυτές τις συμβάσεις;

Μάρτυρας: Το αντικείμενο του ελέγχου ήταν εάν υπάρχει σύμβαση με παράνομο λογισμικό.

Πρόεδρος: Ερευνήσατε εάν υλοποιήθηκε η σύμβαση;

Μάρτυρας: Το αντικείμενο ήταν εάν οι συμβάσεις περιείχαν το παράνομο λογισμικό.

Πρόεδρος: Δεν έπρεπε να ερευνήσατε το πραγματικό περιεχόμενο των συμβάσεων, τι αντικείμενο είχαν; (...) Δεν μπήκατε στον κόπο να δείτε τα φυσικά πρόσωπα πίσω από εταιρείες;

Μάρτυρας: Οι επιθεωρητές αναζήτησαν επαφή με τους εκπροσώπους εταιρείας και έκαναν τις συναντήσεις που έπρεπε, φοροτεχνικοί, λογιστές, νόμικοι εκπρόσωποι.

Πρόεδρος: Είχατε κάποια παρεμπόδιση στην έρευνα σας;

Μάρτυρας: Όχι, δεν μου αναφέρθηκε κάτι.

Πρόεδρος: Εάν σας δοθεί μία καταγγελία ότι μία σύμβαση υποκρύπτει κάτι άλλο δεν πρέπει αν το ελέγξετε;

Μάρτυρας: Θα έπρεπε να προσλάβουμε εμπειρογνώμονες.

Πρόεδρος: Δεν σας είπα να βρείτε το Predator, σας είπε να ελέγξετε εάν η σύμβαση υποκρύπτει κάτι άλλο; Αρχή Διαφάνειας είστε!

Μάρτυρας: Βεβαίως το κάναμε.

Πρόεδρος: Από τον έλεγχο που κάνατε μπορούσατε να φτάσετε σε κάτι άλλο;

Μάρτυρας: Εμείς κοιτάξαμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου. Από αυτά δεν προέκυψε τέτοιο συμπέρασμα.

Η δίκη συνεχίζεται στις 9 Ιανουαρίου 2026.