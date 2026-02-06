Πιστεύουν ότι ο Μπαρντελά θα είναι πιο ισχυρός υποψήφιος σε σύγκριση με τη Λεπέν.

Σχεδόν το 70% των Γάλλων που υποστηρίζουν την Εθνική Συσπείρωση δηλώνουν ότι ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά θα είναι πιο ισχυρός υποψήφιος από τη Μαρίν Λεπέν, στις προεδρικές εκλογές.

Η δημοσκόπηση της Odaxa είναι ένα ακόμα στοιχείο που δείχνει πόσο ολοένα πιο δύσκολο γίνεται για τη Λεπέν να διεκδικήσει τη γαλλική προεδρία το 2027, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να ανατρέψει την πενταετή στέρηση του εκλέγεσθαι που την έβγαλε εκτός κούρσας.

Η Εθνική Συσπείρωση έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ξεκαθαρίσει ότι ο Μπαρντελά αποτελεί το «plan B», σε περίπτωση που η Λεπέν δεν είναι σε θέση να είναι υποψήφια. Όμως, η αυξανόμενη δημοτικότητα του 30χρονου και τα νομικά εμπόδια που έχει μπροστά της η Λεπέν έχουν φέρει το κόμμα αντιμέτωπο με ένα δύσκολο ερώτημα: μήπως θα έπρεπε να είναι ο Μπαρντελά το «plan A»;

Το 57% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση, την οποία δημοσίευσε η Le Figaro, εξέφρασαν την πεποίθηση ότι ο Μπαρντελά θα είναι σε θέση να «υπάρξει πολιτικά» χωρίς τη Λεπέν. Επίσης, το 40% ανέφεραν ότι σκέφτονται να ψηφίσουν τον Μπαρντελά, έναντι 38% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό για τη Λεπέν.

Τις τελευταίες ημέρες ο Μπαρντελά επιμένει ότι υποστηρίζει απόλυτα τη Λεπέν. Την Πέμπτη δήλωσε ότι η 57χρονη είναι αθώα και εξέφρασε την ελπίδα να είναι η «σημαιοφόρος» της ακροδεξιάς το 2027.

Από την άλλη, η Λεπέν εμφανίζεται ολοένα πιο απαισιόδοξη για τις πιθανότητες να έχει επιτυχή έκβαση η έφεσή της. Η απόφαση, που θα καθορίσει την πολιτική μοίρα της, αναμένεται πριν από το καλοκαίρι.

