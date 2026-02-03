Η επίθεση με το μαχαίρι έγινε σε σχολείο στη νότια Γαλλία.

Ένας μαθητής μαχαίρωσε την καθηγήτρια του σε σχολείο στο Σαναρί-συρ-Μερ, της νότιας Γαλλίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, όπως επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του ο Γάλλος υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Ο Ζεφρέ τόνισε πως κατευθύνεται και ο ίδιος αμέσως στο σχολείο.

Το BFM TV, επικαλούμενο τον τοπικό νομάρχη του τμήματος Var, ανέφερε ότι η 60χρονη καθηγήτρια μαχαιρώθηκε από έναν 14χρονο στην τάξη της και ότι η ζωή της διατρέχει κίνδυνο.

Ο μαθητής έχει τεθεί υπό κράτηση ανέφερε το BFM TV. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφή τα αίτια του περιστατικού.

{https://twitter.com/EdouardGeffray/status/2018695790680543242}

{https://twitter.com/BastionMediaFR/status/2018693719944208828}

{https://twitter.com/LCI/status/2018696531293909346}

{https://twitter.com/BFMTV/status/2018694324934832248}