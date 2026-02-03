Μετρητά, κοσμήματα, λίρες και ηλεκτρονικές συσκευές η λεία από τις διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη.

Η Αστυνομία εξιχνίασε τέσσερις διαρρήξεις που είχαν γίνει σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, το 2024, το 2016 και το 2007.

Για τις διαρρήξεις κατηγορούνται δύο άνδρες και μία γυναίκα- ηλικίας 43, 25 και 32 ετών- και σε βάρος τους σχηματίστηκαν χωριστές δικογραφίες για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. Το ένα από τα άτομα που κατηγορούνται είναι έγκλειστο σε φυλακή.

Έπειτα από αστυνομική επιχείρηση και έρευνες στα σπίτια των κατηγορούμενων προέκυψε πως η 32χρονη και ο 25χρονος διέρρηξαν ένα διαμέρισμα. Ο 43χονος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διέρρηξε τρία σπίτια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στις 17 Απριλίου 2024 η 32χρονη και ο 25χρονος- μαζί με άγνωστους δράστες- παραβίασαν την πόρτα διαμερίσματος πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και αφαίρεσαν πλήθος χρυσαφικών, 750 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2016 ο 43χρονος- μαζί με άγνωστους δράστες- μπήκαν σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο από μπαλκονόπορτα και άρπαξαν 300 ευρώ, κοσμήματα και κονσόλα ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Ο ίδιος, στις 4 Δεκεμβρίου 2007- μαζί με άγνωστους δράστες- απέκτησαν πρόσβαση σε οροφή συγκροτημάτων με μεζονέτες στην Καλαμαριά, παραβίασαν εσωτερικές πόρτες και μπήκαν σε δύο οικίες. Από αυτές αφαίρεσαν κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και χρυσές λίρες.