Δύο νέα κύματα κακοκαιρίας θα έρθουν στη χώρα μας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Η σημερινή ημέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα είναι αρκετά καλή. Δεν περιμένουμε αξιόλογα καιρικά φαινόμενα. Έχει απομακρυνθεί το πολύ καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που έδωσε μεγάλο όγκο νερού και πολλά χιόνια αλλά και πολύ δυνατούς ανέμους.

Σήμερα Τρίτη, ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα με λίγες τοπικές συννεφιές προς τη βόρεια Ελλάδα, οι οποίες δεν αποκλείεται γύρω από τη Μακεδονία να αφήσουν λίγες τοπικές βροχές.

Θα είναι μία ημέρα που θα πάρουμε μία ανάσα, καθώς συνεχίζεται η παρέλαση των βαρομετρικών χαμηλών από την κεντρική Μεσόγειο και Ευρώπη και έτσι αναμένουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το απόγευμα και θα μας απασχολήσει κυρίως την Πέμπτη, όπου εκτός από τις πολλές βροχές θα κουβαλήσει και αρκετή ποσότητα αφρικανικής σκόνης.

Αύριο αλλά κυρίως την Πέμπτη, οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και θα πνέουν θυελλώδεις.

Η αφρικανική σκόνη θα περάσει προς την κεντρική Μεσόγειο και στη συνέχεια θα βρει τον δρόμο και για τη χώρα μας. Επομένως την Πέμπτη, θα έχουμε και αρκετές λασποβροχές.

Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι στην ανατολική και νότια χώρα έως και 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια τμήματα δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ημέρες που θα επικρατήσει ο καιρός του νοτιά θα δούμε στη βόρεια Κρήτη τη θερμοκρασία ακόμα και πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στις κακοκαιρίες που θα ακολουθήσουν τόσο αύριο, όσο και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ βορά και νότου.

Στην Αττική σήμερα, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα τις απογευματινές ώρες. Ο άνεμος στα 5 μποφόρ και ο υδράργυρος το μεσημέρι θα προσεγγίσει τους 15 με 16 βαθμούς στο εσωτερικό του νομού.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε περισσότερες συννεφιές, οι οποίες θα αφήνουν στο πέρασμά τους λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως προς την πλευρά της Χαλκιδικής. Ο άνεμος στα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως και 12 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο έχει σχηματιστεί στις ακτές της βόρειας Αφρικής, σηκώνει αυτήν την αφρικανική σκόνη, την οδηγεί προς την περιοχή της Ιταλίας και σιγά σιγά θα επηρεαστεί και η χώρα μας.

Θα σκεπάσει όλη την Ελλάδα. Είναι ένα επεισόδιο αφρικανικής σκόνης που θα ξεπεράσει και τα όρια της χώρας μας, θα ανέβει δηλαδή σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη.

Το επεισόδιο θα είναι πιο έντονο προς την περιοχή της Πελοποννήσου και προς την Κρήτη και νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Επομένως αύριο Τετάρτη, μπορεί μέχρι το μεσημέρι με το απόγευμα να έχουμε έναν ήπιο καιρό, όμως στη συνέχεια ο καιρός θα αρχίσει να μας τα χαλάει στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Καταιγίδες θα εμφανιστούν κυρίως στη δυτική - βορειοδυτική χώρα, όπου εκεί περιμένουμε τον μεγαλύτερο όγκο βροχής.

Την Πέμπτη, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα διασχίσει τη χώρα μας από τα ανατολικά στα δυτικά.

Είναι ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα περάσει σχετικά γρήγορα, θα δώσει όμως αρκετές βροχές στη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αλλά και προς τα νησιά και στα βορειοανατολικά τμήματα.

Θέλει μία προσοχή η περιοχή της δυτικής - βορειοδυτικής χώρας. Θα πέσει μεγάλος όγκος νερού αν και θα περάσει και εκεί γρήγορα το σύστημα, για να καταλήξει στο ανατολικό Αιγαίο, όπου εκεί και πάλι θα δώσει μεγάλα ύψη βροχής, όπως επίσης και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Μέσα στην Παρασκευή παίρνουμε για λίγες ώρες ανάσα, την ίδια μέρα ακολουθεί ένα νέο κύμα κακοκαιρίας .

Το Σάββατο παίρνουμε μία ανάσα για λίγες ώρες και από την Κυριακή, νέο κύμα κακοκαιρίας.

Είμαστε σε μια συνεχόμενη ροή βαρομετρικών χαμηλών που θα μας δίνει για κάποιες ώρες καταιγίδες, με βροχές και χιόνια στα ψηλά βουνά και μετά καθώς θα περνάνε αυτές οι κακοκαιρίες.

Έται θα πάμε μέχρι και τις αρχές με τα μέσα της άλλης εβδομάδα, για να ακολουθήσει το επόμενο κύμα.

