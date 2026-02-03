Το φαγητό, όπως ανέφεραν τα μέσα της Ινδίας, είχε αρχικά παρασκευαστεί για μια σχολική εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα.

Πάνω από 20 παιδιά αρρώστησαν από τροφική δηλητηρίαση αφού έφαγαν ένα γεύμα στο σχολείο.

Το περιστατικό συνέβη στο δημοτικό σχολείο Mandal Parishad στην Ινδία την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, όταν οι μαθητές έφαγαν ξαναζεσταμένο φαγητό που τους σερβιρίστηκε στο πλαίσιο κυβερνητικού προγράμματος σχολικών γευμάτων, σύμφωνα με τα CNN-News 18 και Telangana Today.

Τουλάχιστον 42 παιδιά έφαγαν το φαγητό και 22 αρρώστησαν, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent.

Οι μαθητές άρχισαν να εμφανίζουν συμπτώματα όπως εμετό, διάρροια και πόνο στο στομάχι ενώ έτρωγαν το φαγητό και μεταφέρθηκαν γρήγορα σε τοπικό νοσοκομείο της περιοχής, όπου εξετάστηκαν από ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τα CNN-News 18 και Telangana Today.

Όλα τα παιδιά έλαβαν την απαραίτητη θεραπεία και τώρα βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, μετέδωσε το CNN-News 18.

Οι αρχές διερευνούν αυτή τη στιγμή το περιστατικό και ένα μέλος του προσωπικού που συμμετείχε στην προετοιμασία του γεύματος απομακρύνθηκε από τη θέση του, σύμφωνα με το The Independent.

Ο διευθυντής του σχολείου έλαβε επίσης «ειδοποίηση παροχής εξηγήσεων» — ένα επίσημο νομικό ή διοικητικό έγγραφο με το οποίο ζητείται από ένα άτομο να εξηγήσει ή να δικαιολογήσει τις πράξεις του πριν ληφθεί απόφαση ή επιβληθεί ποινή — από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ανέφερε το μέσο.

Το περιστατικό της 29ης Ιανουαρίου ήταν το δεύτερο κρούσμα τροφικής δηλητηρίασης σε τοπικό δημόσιο σχολείο μέσα σε λίγες ημέρες, σύμφωνα με το Telangana Today.

Το πιο πρόσφατο συμβάν ώθησε τους γονείς να ζητήσουν αυστηρότερα πρωτόκολλα ασφάλειας τροφίμων και κατευθυντήριες οδηγίες για τα γεύματα που σερβίρονται στα κυβερνητικά σχολεία, ανέφερε το μέσο.

Η κυβέρνηση της Περιφέρειας Khammam δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του PEOPLE για σχόλιο την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου.